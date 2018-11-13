Обнаженные фото Марины Александровой появились в сети



Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что- очень востребованная актриса, и интерес к ее персоне огромен, она никогда не подогревала интерес с помощью обнаженных и полуобнаженных фотографий на обложках глянцевых журналов. Да, в собственном инстаграме актриса не балует поклонников снимками себя любимой в купальнике. Но в Японии что-то пошло не так. Видимо, звезду настолько впечатлили местные виды, что она решила опубликовать обнаженные фото себя. Правда, сделала актриса это очень художественно, запечатлев свое тело в отражении окна. Но даже так понятно, что красавица на снимке без одежды.В подписи к кадрам Александрова оставила стихотворение Владимира Высоцкого.Поклонники в комментариях уже отметили, что это одна из лучших фотографий инстаграма Марины.написали фоллловеры. А кто-то поинтересовался автором снимка? Мол, надеемся, что это муж?!Напомним, Александрова уже восемь лет замужем за продюсером Первого канала. У пары подрастают двое детей - сын Андрей и дочь Катя. Как признается актриса, она почти сразу поняла, что муж — это ее человек.так рассуждала звезда.