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Обнаженные фото Марины Александровой появились в сети

14.11.2018 00:32 — Разное | UDF  
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Фото: личная страничка героя публикации в соцсети
Актриса так впечатлилась видами Японии, что решила запечатлеться без одежды.

Несмотря на то, что Марина Александрова - очень востребованная актриса, и интерес к ее персоне огромен, она никогда не подогревала интерес с помощью обнаженных и полуобнаженных фотографий на обложках глянцевых журналов. Да, в собственном инстаграме актриса не балует поклонников снимками себя любимой в купальнике. Но в Японии что-то пошло не так. Видимо, звезду настолько впечатлили местные виды, что она решила опубликовать обнаженные фото себя. Правда, сделала актриса это очень художественно, запечатлев свое тело в отражении окна. Но даже так понятно, что красавица на снимке без одежды.

В подписи к кадрам Александрова оставила стихотворение Владимира Высоцкого.

Обнаженные фото Марины Александровой появились в сети


Все, что мучит тебя, испарится

И поднимется вверх, к небесам,

Ты ж, очистившись, должен спуститься.

Пар с грехами расправится сам.

Поклонники в комментариях уже отметили, что это одна из лучших фотографий инстаграма Марины. «Хорошо получилось!», «Марина, вы прелесть!», «Жаль, что фото всего два», - написали фоллловеры. А кто-то поинтересовался автором снимка? Мол, надеемся, что это муж?!

Напомним, Александрова уже восемь лет замужем за продюсером Первого канала Андреем Болтенко. У пары подрастают двое детей - сын Андрей и дочь Катя. Как признается актриса, она почти сразу поняла, что муж — это ее человек. «Хороший или плохой – это мне вообще не важно. Он мой! Иногда на кого-то смотришь и думаешь, что он интересный, красивый, но не мое. У Андрея день рождения в один день с моей мамой, а зовут его, как моего папу. Скажите, разве это не мой человек?» — так рассуждала звезда.

 
 
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Актриса так впечатлилась видами Японии, что решила запечатлеться без одежды.
 
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