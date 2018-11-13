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Ученые нашли "ахиллесову пяту" раковых клеток

14.11.2018 00:28 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Большинство здоровых клеток нашего организма используют сахар в качестве источника энергии, очень редко жиры, и в крайнем случае они метаболизируют для этих целей белок.

Раковые клетки поступают несколько иначе. Во-первых, большинство раковых клеток продолжают зависеть от глюкозы, но переходят от «клеточного дыхания» (которое требует кислорода), к «гликолизу» (что может происходить с кислородом или без него). Кроме того, раковые стволовые клетки используют третий подход: они придерживаются клеточного дыхания, но переключаются с метаболизма сахара на белок, точнее, на аминокислоты, которые являются строительными блоками для него.

Это исследование показывает, что раковые стволовые клетки нуждаются в метаболизме белка. И это различие оказывается их ахиллесовой пятой, что позволяет исследователям ориентироваться на них, не нанося при этом вреда здоровым. Этот подход уже доказал свою эффективность в клинических испытаниях против острого миелоидного лейкоза и является многообещающим для лечения других видов рака, включая молочную железу, поджелудочную железу и печень.

При остром миелоидном лейкозе мы имеем возможность убить большую часть раковых клеток, но небольшая популяция раковых стволовых клеток уникально приспособлена для противодействия этим методам лечения, и эти стволовые клетки часто выживают, чтобы дать рецидив в будущем.

В недавнем клиническом испытании у пациентов с острой миелоидной лейкемией, которые не были кандидатами на трансплантацию костного мозга, проводилось лечение венероклаксом, который блокирует способность клеток поглощать аминокислоты. Лечение оказалось довольно успешным. Теперь ученые пытаются найти способы блокировать липидный путь получения энергии раковыми клетками, который они также используют как запасной.

Важно отметить, что, поскольку здоровые клетки не зависят от метаболизма аминокислот, venetoclax убивает лейкемические стволовые клетки, не нанося им никакого вреда.

 
 
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Большинство здоровых клеток нашего организма используют сахар в качестве источника энергии.
 
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