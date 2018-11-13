Своими ошибками Лукашенко поднимает настроение Алиеву



Фото: president.az

Фото: president.az

Лукашенко вызвал гнев МИД Армении

«Армянские СМИ уже начали интересоваться, мол, с какого перепугу вдруг вопросы, касающиеся деятельности ОДКБ, президент страны-участницы данного военного блока обсуждает с главой дипмиссии государства, которое не является даже наблюдателем в организации? Факт, что страны-участницы ОДКБ Беларусь и Казахстане не скрывают своей симпатии к Азербайджану и даже предлагали пригласить главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание 8 ноября».

Спорная кандидатура на пост генсека ОДКБ

«Кандидат в председатели от Беларуси Станислав Зась – воспитанник бакинской военной школы, у него хорошие связи с Азербайджаном. Кстати, с апреля 2019 года ситуация на фронте (речь о нагорно-карабахском конфликте – прим.) должна измениться. Для нас будет очень хорошо, если председатель ОДКБ будет из Беларуси».

Военное сотрудничество Минска и Баку продолжается

Фото: novosti.az

Фото: novosti.az

Отблагодарит ли Алиев Лукашенко?