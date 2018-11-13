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Своими ошибками Лукашенко поднимает настроение Алиеву

14.11.2018 00:18 — Разное | UDF  
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Фото: president.az
Президент Азербайджана уже на следующей неделе посетит Беларусь. Отблагодарит ли Ильхам Алиев Александра Лукашенко за его ошибки и споры с Арменией?

UDF.BY обращает внимание на последние события, которые делают фон встречи двух президентов едва ли не скандальным.

Своими ошибками Лукашенко поднимает настроение Алиеву

Фото: president.az


Лукашенко вызвал гнев МИД Армении

12 ноября руководитель Беларуси принял у себя посла Азербайджана Латифа Гандилова. И все бы ничего, но Александра Лукашенко отчего-то потянуло порассуждать на тему выборов нового генсека ОДКБ, куда Баку не входит. Заявив, что у него на сегодня на вакансию есть три кандидатуры, руководитель Беларуси объяснил нежелание поддержать на выборах представителя Армении сомнением, что Ереван может справиться с «очень большой нагрузкой, когда страна находится в таком переходном периоде».

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На странное поведение Лукашенко не могли не обратить внимание в обеих странах.

Обсуждение внутренних вопросов ОДКБ с Баку некорректно, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает armeniasputnik.am.

Агенство «Новости-Азербайджан» в материале под заголовком «Лукашенко «обидел» Армению» отмечает:

«Армянские СМИ уже начали интересоваться, мол, с какого перепугу вдруг вопросы, касающиеся деятельности ОДКБ, президент страны-участницы данного военного блока обсуждает с главой дипмиссии государства, которое не является даже наблюдателем в организации? Факт, что страны-участницы ОДКБ Беларусь и Казахстане не скрывают своей симпатии к Азербайджану и даже предлагали пригласить главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание 8 ноября».


Вряд ли Лукашенко планировал достичь такой реакции союзников по ОДКБ – его заявления выглядят необдуманным проколом.


Спорная кандидатура на пост генсека ОДКБ

Обратим внимание: планировалось, что генсеком ОДКБ от Беларуси станет Станислав Зась, госсекретарь Совбеза. Но 12 ноября Лукашенко уже сказал, что у него есть три кандидатуры на этот пост.

Дело в том, что кандидатура Зася также выглядит непродуманной со стороны Минска. Политолог Заур Мамедов из Академии государственного управления при президенте Азербайджана с удовольствием отмечал:

«Кандидат в председатели от Беларуси Станислав Зась – воспитанник бакинской военной школы, у него хорошие связи с Азербайджаном. Кстати, с апреля 2019 года ситуация на фронте (речь о нагорно-карабахском конфликте – прим.) должна измениться. Для нас будет очень хорошо, если председатель ОДКБ будет из Беларуси».


У государственного секретаря Совета безопасности Беларуси дествительно неплохие отношения с Баку. Летом Станислав Зась встречался там с Ильхамом Алиевым.

Можно догадаться, какую радость в Азербайджане испытают, если Зася действительно изберут генсеком ОДКБ.


Военное сотрудничество Минска и Баку продолжается

После того, как Минск продал Баку 10 пусковых установок системы залпового огня «Полонез» премьер-министр Армении Никол Пашинян задал неприятные вопросы Лукашенко и назвал продажу Беларусью оружия Азербайджану большой проблемой для двусторонних отношений.

Но на военное сотрудничество Минска и Баку это, по всей видимости, не повлияло. В августе первый заместителя министра обороны Азербайджана-начальник Генштаба Наджмеддин Садыков совершил официальный визит в Беларусь.

Своими ошибками Лукашенко поднимает настроение Алиеву

Фото: novosti.az

В сентябре председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко и замминистра обороны по вооружению Сергей Симоненко слетали в Баку на международную оборонную выставку.

Своими ошибками Лукашенко поднимает настроение Алиеву

Фото: novosti.az

В ноябре в том же Баку прошла рабочая встреча между экспертами министерств обороны двух стран.


Отблагодарит ли Алиев Лукашенко?

Заинтересованность Минска в отношениях с богатым нефтью Баку вполне очевидна. За январь-сентябрь товарооборот между странами составил $ 331 млн, в которых более 90% составляет белорусский импорт. Бывало, президент Азербайджана выручал руководителя Беларуси деньгами, давая взаймы.

Но вопрос, выторгует ли Лукашенко что-нибудь в этот раз. Между тем отношения с Ереваном уже выглядят испорченными – в том числе, из-за действий руководителя страны, которые кажутся необдуманными.

На фоне последних белорусско-армянских споров и скандалов Ильхам Алиев едет в Минск в приподнятом настроении. А в каком настроении после его визита будет Лукашенко пока загадка – есть риск оказаться у разбитого корыта, когда и с Арменией отношения плохие, и от Азербайджана получить ничего не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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