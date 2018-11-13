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Достопримечательности Бреста украсят циферблат солнечных часов на Набережной

14.11.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Заочно познакомиться с шестнадцатью достопримечательностями Бреста скоро можно будет на улице Набережной имени Ф. Скорины. Объекты из настоящего и прошлого города украсят циферблат солнечных часов, которые КУПП «Брестское котельное хозяйство» устанавливает к 1000-летию города над Бугом. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60601.php

Достопримечательности Бреста украсят циферблат солнечных часов на Набережной

Некоторое время назад руководство города обратилось к предприятиям с просьбой поучаствовать в украшении областного центра к юбилейным торжествам. Посовещавшись со своими сотрудниками, Брестское котельное хозяйство предложило установить солнечные часы. Идею город поддержал. Дизайнеры взялись за эскиз и в июле прошлого года представили вариант «новых городских часов».

Кстати, на Брестчине сверять время по солнцу пока можно только в городе Береза. Там в центре стилизованной под циферблат площадки – прислоненная к глобусу стрелка, и тень от нее падает на нанесенные по окружности цифровые деления. 

Как же будут выглядеть солнечные часы в Бресте?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60601.php

Достопримечательности Бреста украсят циферблат солнечных часов на Набережной

Как рассказал Zarya.by заместитель директора КУПП «Брестское котельное хозяйство» Игорь Садовский, бетонное основание циферблата диаметром 3 метра выложено гранитными плитами. В центре появится кованая композиция треугольной формы с гербом города Бреста, а также дневным и ночным светилами – солнцем и месяцем. Этот «треугольник» будет выполнять роль стрелки: именно от него упадет тень на циферблат с римскими цифрами. 

А еще на циферблате разместятся объемные миниатюрные макеты известных зданий и сооружений, выполненные тоже из металла: стела «Брест», кинотеатр «Беларусь», Бернардинский монастырь, башня с часами Центрального универмага и другие.

– Мы хотим подарить городу то, чего у него еще нет, – пояснил Игорь Ромуальдович. – Идея Брестского котельного хозяйства обсуждалась и согласовывалась с городскими архитекторами, а металлические фигурки и ажурные конструкции разработала и изготовила Брестская кузнечная мастерская «АртЭнвил». В минувший понедельник вокруг конструкции начали выкладывать плитку, а после того, как будет сделана площадка, сможем устанавливать ограждение (его очертание уже намечено с помощью столбиков). В дальнейшем на основании смонтируют фигуры. Они примерно одинакового размера. 

Разумеется, в вечернее время солнечные часы будут подсвечиваться с помощью фонарей. Так что в скором времени влюбленные смогут назначать друг другу свидания у нового арт-объекта, расположенного недалеко от спортивной площадки с уличными тренажерами. Правда, когда здесь можно будет точно узнавать время, пока неизвестно: для настройки нужен полный солнечный день, а таких в холодную осеннюю пору очень не хватает. 

В любом случае солнечные часы «заработают» раньше торжеств, посвященных 1000-летию Бреста.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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