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В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?

14.11.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 13 ноября 2018 года в стенах Брестского Государственного Университета им.Пушкина, прошла презентация короткометражного документального фильма "Дай мне знак".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60600.php

В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?

После показа фильма гости мероприятия ознакомились с содержанием деятельности отряда Ангел, с техническим оснащением, который, к слову, вызвал очень бурный интерес, также было рассказано о методиках проведения поисково-спасательных работ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60600.php

В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?

Отдельное спасибо сотрудникам городского отделения МЧС, которые посетили презентацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60600.php

В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60600.php

В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60600.php

В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?

 
 
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Сегодня, 13 ноября 2018 года в стенах Брестского Государственного Университета им.Пушкина, прошла презентация короткометражного документального фильма "Дай мне...
 
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