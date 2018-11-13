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В Бресте прошла презентация документального фильма "Дай мне знак". Почему это важно?
14.11.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 13 ноября 2018 года в стенах Брестского Государственного Университета им.Пушкина, прошла презентация короткометражного документального фильма "Дай мне знак".
После показа фильма гости мероприятия ознакомились с содержанием деятельности отряда Ангел, с техническим оснащением, который, к слову, вызвал очень бурный интерес, также было рассказано о методиках проведения поисково-спасательных работ.
Отдельное спасибо сотрудникам городского отделения МЧС, которые посетили презентацию.
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Сегодня, 13 ноября 2018 года в стенах Брестского Государственного Университета им.Пушкина, прошла презентация короткометражного документального фильма "Дай мне...
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