Сегодня, 13 ноября 2018 года в стенах Брестского Государственного Университета им.Пушкина, прошла презентация короткометражного документального фильма "Дай мне знак".



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После показа фильма гости мероприятия ознакомились с содержанием деятельности отряда Ангел, с техническим оснащением, который, к слову, вызвал очень бурный интерес, также было рассказано о методиках проведения поисково-спасательных работ.



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Отдельное спасибо сотрудникам городского отделения МЧС, которые посетили презентацию.



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