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На рынке Форекс в Беларуси появился новый участник

14.11.2018 07:25 — Разное | Аргументы и факты  
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На рынке Форекс в Беларуси появился новый участник
АиФ

В компании сменился собственник. Изменение названия связано в том числе с соглашением о стратегическом партнерстве с компанией Forex Optimum Group.  

12 ноября 2018 года Национальный банк Беларуси внес изменения в реестр форекс-компаний.  

- С внедрением онлайн технологий важно сохранить все то лучшее, что было уже наработано ранее. Мы намерены вывести компанию на новый уровень взаимодействия с клиентами. Изменения будут проходить поэтапно, от смены названия до перехода на более удобный личный кабинет для клиентов, - рассказал директор ООО «Форекс Оптимум» Кирилл ГУСАРОВ.

Клиенты ООО «ТелетрейдБел» автоматически стали клиентами ООО «Форекс Оптимум». Изменение названия не повлияет на деятельность компании и торговые условия для клиентов, добавил Гусаров.

На рынке Форекс в Беларуси появился новый участник
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ООО «Форекс Оптимум» пришло на смену ООО «ТелетрейдБел», которое работало на белорусском рынке с 2015 года и входило в топ-3 крупнейших форекс-компаний в СНГ.
 
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