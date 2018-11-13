На рынке Форекс в Беларуси появился новый участник

В компании сменился собственник. Изменение названия связано в том числе с соглашением о стратегическом партнерстве с компанией Forex Optimum Group.

12 ноября 2018 года Национальный банк Беларуси внес изменения в реестр форекс-компаний.

- С внедрением онлайн технологий важно сохранить все то лучшее, что было уже наработано ранее. Мы намерены вывести компанию на новый уровень взаимодействия с клиентами. Изменения будут проходить поэтапно, от смены названия до перехода на более удобный личный кабинет для клиентов, - рассказал директор ООО «Форекс Оптимум» Кирилл ГУСАРОВ.