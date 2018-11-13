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Два по три и "черные субботы": как будут переноситься рабочие дни в декабре

14.11.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Согласно утвержденному Совмином графику рабочих и выходных дней на 2018 год, в декабре у белорусов будут две рабочие субботы: 22 и 29 декабря. Так мы отработаем 24 и 31 декабря соответственно, которые выпадают на понедельники.



Католическое Рождество (25 декабря) приходится на вторник, поэтому выходными будут три дня подряд: воскресенье, понедельник и вторник — 23, 24 и 25 декабря.

30 декабря – воскресенье, 31 декабря выпадает на выходной понедельник. Также мы станем отдыхать 1 января, а вот 2-го, скорее всего, придётся выйти на работу. Хотя будет тяжко, ведт 1 января по традиции гуляния продолжаются.

Три дня на самый любимый праздник это много или мало,-- вопрос философский: хорошего всегда мало. 


 
 
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Согласно утвержденному Совмином графику рабочих и выходных дней на 2018 год, в декабре у белорусов будут две рабочие субботы: 22 и 29 декабря. Так мы отработаем 24 и 31...
 
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