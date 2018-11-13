







Католическое Рождество (25 декабря) приходится на вторник, поэтому выходными будут три дня подряд: воскресенье, понедельник и вторник — 23, 24 и 25 декабря.





30 декабря – воскресенье, 31 декабря выпадает на выходной понедельник. Также мы станем отдыхать 1 января, а вот 2-го, скорее всего, придётся выйти на работу. Хотя будет тяжко, ведт 1 января по традиции гуляния продолжаются.





Три дня на самый любимый праздник это много или мало,-- вопрос философский: хорошего всегда мало.



