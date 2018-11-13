Скандал в Чехии: сын премьера Бабиша обвинил отца в насильственной отправке в оккупированный Крым









С обвинениями в адрес отца Бабиш-младший выступил в Швейцарии, в интервью интернет-изданию Seznam.





По его словам, Бабиш-старший хотел "удалить" его из Чехии, чтобы он не смог дать показаний по коррупционному делу о конференц-центре Гнездо аиста, в рамках которого его отец обвиняется в злоупотреблении субсидиями ЕС.





В 2008 году Бабиш-страший купил старинный особняк, позже перестроенный в современный конференц-центр Гнездо аиста. На реконструкцию Бабиш потратил около 350 млн чешских крон, часть денег предоставил Евросоюз в качестве гранта. СМИ обвиняют Бабиша-старшего в злоупотреблении субсидиями ЕС.





Под некоторыми документами стоит подпись Бабиша-младшего, который помнит о том, что подписывал что-то, связанное с Гнездом аиста, однако не помнит содержания документов. Чешская полиция уже два года безуспешно пытается найти и допросить сына премьера.









Бабиш-младший заявил журналистам, что в прошлом из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где его лечила психиатр Дита Протопопова. После обвинений, выдвинутых против премьера, супруг психиатра и партнер отца, россиянин Петр Протопопов, по утверждению Бабиша-младшего, насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез".





Протопопов якобы перевез его сначала в Москву, а затем в Крым, где он находился в Севастополе, а потом в Ялте.





Премьер-министр Бабиш, со своей стороны, заявил, что его сын страдает психическим расстройством, принимает сильнодействующие препараты и должен находиться под постоянным наблюдением. Расследование относительно Гнезда аиста он назвал "охотой на мою семью".





"Моего сына никто не похищал, из Чехии он уехал добровольно. Полиция проводила проверку по данному делу и пришла к заключению, что похищения не было", – написал Бабиш в Facebook.





После заявления Бабиша-младшего Генеральный прокурор Чехии начал проверку "по вновь открывшимся фактам".