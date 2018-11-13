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Мозырский НПЗ присматривается к рынку … моющих средств

14.11.2018 07:12 — Разное | Партизан  
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на проведение исследования рынка линейных алкилбензолов и линейных алкилбензолсульфонатов. Как сообщает сайт «Деловой Гомель», целью исследования является определение целесообразности строительства производственных мощностей по их производству на территории ОАО «Мозырский НПЗ».

Линейный алкилбензол представляет собой смесь синтетических углеводородов ароматического ряда, получаемую в основном из побочных продуктов переработки нефти — бензина и парафинов. Это один из основных компонентов производства стирально-моющих средств, составляя приблизительно третью часть ингредиентов, которые применяются при производстве моющих средств во всем мире.

Линейные алкилбензолсульфонаты также используют для производства разнообразных моющих средств. Они  хорошо растворяются в воде и образуют устойчивую пену.

Согласно техзаданию требуется проведение оценки спроса и предложения на данную продукцию в Беларуси, России, Украине и странах ЕС. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на проведение исследования рынка линейных алкилбензолов и линейных алкилбензолсульфонатов. Как сообщает...
 
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