Мозырский НПЗ присматривается к рынку … моющих средств

Линейный алкилбензол представляет собой смесь синтетических углеводородов ароматического ряда, получаемую в основном из побочных продуктов переработки нефти — бензина и парафинов. Это один из основных компонентов производства стирально-моющих средств, составляя приблизительно третью часть ингредиентов, которые применяются при производстве моющих средств во всем мире.





Линейные алкилбензолсульфонаты также используют для производства разнообразных моющих средств. Они хорошо растворяются в воде и образуют устойчивую пену.





Согласно техзаданию требуется проведение оценки спроса и предложения на данную продукцию в Беларуси, России, Украине и странах ЕС.



