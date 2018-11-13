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Мозырский НПЗ присматривается к рынку … моющих средств
Мозырский нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на проведение исследования рынка линейных алкилбензолов и линейных алкилбензолсульфонатов. Как сообщает сайт
Линейный алкилбензол представляет собой смесь синтетических углеводородов ароматического ряда, получаемую в основном из побочных продуктов переработки нефти — бензина и парафинов. Это один из основных компонентов производства стирально-моющих средств, составляя приблизительно третью часть ингредиентов, которые применяются при производстве моющих средств во всем мире.
Линейные алкилбензолсульфонаты также используют для производства разнообразных моющих средств. Они хорошо растворяются в воде и образуют устойчивую пену.
Согласно техзаданию требуется проведение оценки спроса и предложения на данную продукцию в Беларуси, России, Украине и странах ЕС.
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на проведение исследования рынка линейных алкилбензолов и линейных алкилбензолсульфонатов. Как сообщает...
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