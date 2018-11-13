|
Один из крупнейших торговых центров Гомеля выставлен на продажу
Об этом сообщает сайт
Торговый центр «Секрет», являющийся одним из крупнейших торговых объектов Гомеля, выставлен на продажу. Четырёхэтажное здание торгового центра расположено по адресу ул. Гагарина, д. 65. Общая площадь объекта составляет почти 30000 квадратных метров.
В торговом центре расположены 150 магазинов, среди которых такие известные бренды как Adidas, Ecco, Columbia, LC Waikikki, «Спорт Мастер» и др. На территории торгового центра имеется детский развлекательный центр, фитнес-центр. Одним из главных преимуществ торгового центра «Секрет» является выгодное месторасположение.
Цена объекта определена в 44 285 850 USD без НДС или 1500 у.е. за квадратный метр.
Собственником бизнес-центра является ОДО «НП-Сервис», которое ранее в Гомеле выставило на продажу бизнес-центр «Кристалл». На данный момент компания продает имущества более чем на 100 млн USD.
Напомним, что в январе нынешнего года Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении компании «НП-Сервис». В результате владелец Иван Березовский возместил установленный ущерб и его не заключали под стражу. В Минске продается принадлежащий тому же Березовскому универсам «Центральный».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает сайт "Деловой Гомель".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)