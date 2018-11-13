Пьяный велосипедист из Барановичского района сбил ребенка - и получил полгода исправработ

В Барановичах суд признал велосипедиста виновным в причинении менее тяжких телесных повреждений по неосторожности, сообщает Генпрокуратура.

29 мая пьяный велосипедист ехал на велосипеде мимо дома на улице Центральной в деревне Севрюки. Там он сбил малолетнюю девочку — у нее перелом ноги.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил велосипедисту 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.