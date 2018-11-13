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В Витебске установили новые планово-расчетные цены на услуги ЖКХ
Новые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год установлены в Витебске решением горисполкома.
Теперь ПРЦ на кубометр водоснабжения составляет 84 копейки (на 3,5 копейки больше, чем в 2018 году), а на кубометр водоотведения (канализацию) — 64 копейки (стоимость выросла почти на 2 копейки).
Планово-расчетная цена за отопление и горячее теплоснабжение за одну гигакалорию на первый квартал 2019-го установлена в размере 90,7137 рубля, на первое полугодие — 106,5303 рубля, на январь-сентябрь — 123,1318 рубля, на январь-декабрь — 109,9064 рубля.
На каждый квадратный метр общей площади жилого помещения ПРЦ за техническое обслуживание установлена в размере 12,74 копейки. А ПРЦ за техническое обслуживание лифта составляет 1 рубль 50 копеек с человека.
На вывоз мусора планово-расчетные цены в домах без мусоропровода установлены в размере 5,7612 рубля за кубометр, а там, где есть мусоропровод — 8,0310 рубля за кубометр.
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Теперь ПРЦ на кубометр водоснабжения составляет 84 копейки (на 3,5 копейки больше, чем в 2018 году), а на кубометр водоотведения (канализацию) - 64 копейки (стоимость...
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