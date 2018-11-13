"Барак и я - примеры для подражания". Мишель Обама появилась на обложке Elle

В честь выхода книги мемуаров «Становление» Мишель Обама, жена 44-го президента США, стала героиней ноябрьского номера американского Elle. Интервьюером выступила популярная ведущая, актриса и общественная деятельница Опра Уинфри, которой Мишель рассказала о книге и жизни после Белого дома. Редакция LADY.TUT.BY выбрала яркие цитаты бывшей первой леди США.

О страхе писать о частной жизни:

— Мне было не страшно. Люди часто спрашивают меня: «Как тебе удается быть такой настоящей? Почему люди тянутся к тебе?» Я думаю, так происходит, потому что я люблю себя. Я люблю свою историю со всеми синяками и шрамами — они делают меня уникальной. Я всегда старалась быть откровенной с людьми, с которыми я работала, с молодыми людьми, с моими друзьями. И еще одна вещь, Опра: хотим мы того или нет, но мы с Бараком — пример для подражания. Я ненавижу людей, находящихся в публичном поле, но делающих шаг назад со словами: «Я не ролевая модель, я не хочу этой ответственности». Слишком поздно — молодые люди уже смотрят на вас.

История с тостом:

— Я осталась одна в новом доме вместе с собаками, и я сделала простую вещь. Спустилась вниз на свою собственную кухню — чего я не делала в Белом доме, потому что там всегда кто-то есть. «Позвольте мне этим заняться. Чего вы хотите? Что вам нужно?» Я сама сделала тост. Тост с сыром. Потом я взяла его и села на крыльцо на заднем дворе. Вдалеке лаяли собаки. И я осознала, что Бо и Санни никогда не слышали лая соседских собак. Они такие: «Что это?» А я им: «Ага, ребята, мы в настоящей жизни». Это был момент осознания перемен, момент рефлексии над всем, что случилось за восемь лет.