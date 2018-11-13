Самую долготанцующую пару выберут в Минске 17 ноября

В рамках акции "Серьезные отношения" в Минске впервые пройдет танцевальный марафон с одноименным названием. На проекте выберут самую долготанцующую пару. Состоится он 17 ноября в 14.00. Место – ТЦ "Столица".





Принять участие в оригинальном проекте может каждый. Уже поданы заявки от 20 пар.

Начнется мероприятие с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить 7 видов бальных танцев. Среди них: вальс, чарльстон, блюз, хастл. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, – и станет победителем. Ее определит жюри: судья международной категории, руководитель заслуженного коллектива Беларуси танцевального клуба "Мара" Лидия Кац-Лазарева, финалист чемпионатов мира и Европы по спортивным танцам в категории Formation, мастер спорта Беларуси Вячеслав Петров, мастер спорта Беларуси, многократный победитель первенства Республики Беларусь, финалист чемпионата Беларуси по латиноамериканской программе Алексей Паращенко, организатор Минского бала православной молодежи Людмила Канаш.

"Подобного мероприятия ни то, что в Минске, в мире не проводилось. Мы хотим таким образом привлечь внимание к серьезным отношениям. И показать, что для долгого танца, как, впрочем, и для долгой жизни в паре, нужны доверие, вдохновение, желание и умение слышать и слушать. Приз для победителей – комплекс анализов, которые укрепят отношения в паре", – рассказывает заместитель директора ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" Виталий Шиянов.

Одно из условий марафона – минимальный дресс-код. Для девушек – собранные волосы и платья ниже колена. Для парней – брюки и жилетки.

Организатором мероприятия выступит ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" и Заслуженный коллектив Республики Беларусь танцевальный клуб "Мара". Партнер мероприятия – ООО "МедилюксФарм".