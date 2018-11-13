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Госавтоинспекция подготовила рекомендации по вождению в гололед

14.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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С 14 ноября атмосферные фронты принесут в Беларусь мокрый снег, также ожидается слабый, пока, гололед.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, и дает рекомендации по безопасному вождению в таких условиях.

Выбирайте оптимальную скорость. Торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче.

Не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти.

Повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума.

При разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто.

Будьте внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах.

Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта - из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. В связи с этим не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

По информации ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
 
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С 14 ноября атмосферные фронты принесут в Беларусь мокрый снег, также ожидается слабый, пока, гололед. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и...
 
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