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Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

14.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Экофестиваль "Пастернак" собрал экспертов в области красоты, здоровья, экологии, которые поделятся эколайфхаками и помогут подготовить организм к зимнему периоду.

Программа 25 ноября:

Главный зал:

11.00-20.00 Работа экомаркета с 30 участниками здорового питания, работа бьюти зоны, продажа суперфудов, фермерских продуктов, продуктов и ингредиентов для правильного питания, вегетарианских продуктов, этичной и вкусной натуральной косметики.

Зона мастер-классов:

Требуется предварительная запись на мастер-классы, дегустации и презентации: http://pasternak.by/

11.30-12.00 Спикер: Центр шведских исследований. Тема: FIKA

Начинаете утро с кофе? Приходите к нам на ФИКА. Что собой представляет FIKA и насколько это важно для шведов? Для вас приготовим фика и расскажем лекцию, почему Швеция самая экологичная страна и чему стоит у нее поучиться.

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

12.00 Спикер: менеджер по развитию международного общественного объединения "Экопартнерство" Элеонора Иванова. Тема лекции: "Не все "эко" одинаково полезны".

12.30 Спикер: блогер Лера Авсеева. Каждый день показывает свои завтраки в Instagram. Организатор Soda Dinner. Тема: 10 простых полезных красивых завтраков за 15 минут.

13.00 Спикер: Ксения Филиппова - парфюмер и сертифицированный ароматерапевт с большим практическим стажем аромадиагностики и ароматерапии, основатель сети магазинов BioBeauty.by Тема: Ароматерапия: как погрузиться в мир ароматов и не бояться применять масла. Аромааптечка дома.

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

13.40 Спикер: Евгений Кобальт. Презентация товарного знака "VEGAN.BY" в Беларуси. Использование знака и возможности.

14.00 Мастер-класс по приготовлению детокс-соков от HUROM, дегустация. Что такое деток сок и чем он отличается от фреша?

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

14.40-15.00 Спикер: Виктория Болтикова - активистка Центра этичного отношения к природе. Тема: "Как современные технологии делают нас гуманнее".

15.00-15.40 Спикер: Бикаш Нахар. Тема: Специи не только для вкуса, но и для здоровья.

Бикаш Нахар раскроет секрет приготовления традиционного индийского чая со специями. Бикаш родился в семье врача и не понаслышке знает целебные свойства трав и специй, входящих в состав удивительного напитка Масала. Чай, который охлаждает в жару и согревает в холод. Чай, который собрал в себе не просто специи, как гурман, а специи, как лекарство.

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

15.50-16.30 Кулинарный мастер-класс от повара, диетолога и модели Александры Виторской. Александра раскроет секрет любимого салата с необычной заправкой. Дегустация.

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

16.30-17.00 Спикер: Виталий Еськов – коммерческий директор компании "Грин Кемикалс". Тема: Экологическая часть проекта "Производство и реализация бытовой химии ФРАУ GUT.

17.00-17.30 Мастер-класс "Как нутелла!" Приготовление домашней натуральной арахисовой пасты коробом от проекта "Сладко Здорово".

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

17.30-18.00 Кулинарный мастер-класс от известного блогера Марго Шабуневич по правильному питанию на основе продуктов TEYOKI.

Объявлена программа экофестиваля "Пастернак"

Сцена:

13.40-14.00  Розыгрыш органической косметики от Igreen.

14.00-16.00 Dj-сет Юрия Бранковского.

18.00- 20.00 Акустический концерт братьев Джеффри и Джейсон Бланк.

Детская комната:

11.00 Мастер-класс от Toys Land. Тема: Осенний букет "Солнце на ладонях". 4+ Записаться

12.00 Мастер класс от изостудии "РИС". Тема: "Осенний компот". 3+ Записаться

14.00 Мастер-класс по росписи эко-сумки. 2 части: экологический урок, на котором расскажут о пластике в нашей жизни и об экологической сумке, как альтернативе пластиковым пакетам и творческая часть – роспись эко-сумки. 6+ Записаться

Весь день игровая зона, шарики, аквагрим, игрушки и аниматоры.

100% эко, 100% crueltyfree, 100% healthy.

Дата: 25 ноября

Время: с 11:00 до 20:00

Место: ресторан GRAND BELLAGIO (Пр. Машерова, 17)

Вход свободный

#яидунапастернак

 
 
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Экофестиваль "Пастернак" собрал экспертов в области красоты, здоровья, экологии, которые поделятся эколайфхаками и помогут подготовить организм к зимнему периоду....
 
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