Самый роскошный отель Турции возобновит работу следующим летом

Турецкий отель Mardan Palace неоднократно получал титулы лучшего отеля Турции и даже - самого роскошного в Европе.

Здесь останавливались Ричард Гир, Шэрон Стоун, Том Джонс, Моника Беллуччи, Мэрайя Кэри, Пэрис Хилтон и многие другие звезды, политики, успешные бизнесмены. Но два года назад Mardan Palace закрылся и сменил владельца, который пообещал реконструировать и открыть отель к летнему сезону 2019 года.





Крупнейший гостиничный комплекс в Турции построил бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. В 2009 году отель, на который было затрачено более $1,4 млрд, распахнул свои двери для первых постояльцев. Для благоустройства территории Mardan Palace специально завозили белый песок из Египта, в отделке комплекса использовали итальянский мрамор и хрусталь.

В 2017 году Mardan Palace оказался закрыт из-за долгов управляющих структур. Новым владельцем стала группа Titanic Hotels, управляющая сетью отелей в Турции и Германии.