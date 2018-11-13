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Число банковских зловредов выросло почти в полтора раза

14.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Число банковских зловредов осенью выросло почти в полтора раза, выяснили эксперты "Лаборатории Касперского".

"Пользователи во всем мире стали чаще сталкиваться с вредоносным ПО, предназначенным для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам. По итогам третьего квартала количество попыток запуска подобных зловредов на цифровых устройствах увеличилось на 41,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом", - отметили специалисты. 

О том, что финансовые киберугрозы набирают силу, говорит и тот факт, что на протяжении всего 2018 года растет число мобильных банковских троянцев. На текущий момент их доля среди всех мобильных угроз составляет почти 4,5%, при этом в начале года этот показатель был в три раза меньше. Наибольшее же число пользователей, столкнувшихся с банковскими троянцами на Android-устройствах, в третьем квартале было зафиксировано в России – эксперты связывают это с массированными атаками Asacub, пик которых пришелся на конец лета и начало осени и преимущественно затронул русскоязычных пользователей.   

С другой стороны, получить деньги своих жертв злоумышленники по-прежнему пытаются с помощью программ-шифровальщиков. И хотя, по подсчетам "Лаборатории Касперского", количество обнаруженных в третьем квартале модификаций шифровальщиков оказалось заметно ниже, чем в предыдущие три месяца, общее число атакованных ими пользователей в итоге выросло на 39%.

"Примечательно, что более чем на четверти устройств (29%) был обнаружен печально известный WannaCry, что говорит о том, что существенная доля пользователей так и не установила закрывающее уязвимость обновление, выпущенное полтора года назад", - отметили эксперты.

"По мере того, как пользователи всё активнее переходят на смартфоны, за ними следуют и киберпреступники. Так что скорее всего в ближайшее время эта настораживающая динамика роста финансовых угроз для мобильных платформ будет только набирать обороты", – подчеркнул антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

В среднем же, по оценке "Лаборатории Касперского", в третьем квартале приблизительно каждый пятый компьютер в мире подвергся как минимум одной веб-атаке. Чуть большую долю компьютеров (23%) затронули локальные угрозы, распространяемые не через интернет, а с помощью съемных устройств, например, USB-флешек.

 
 
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Число банковских зловредов осенью выросло почти в полтора раза, выяснили эксперты "Лаборатории Касперского".
 
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