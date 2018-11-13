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Строения "МЗОР" на улице Октябрьской в Минске выставят на аукцион
Капитальные строения минского станкостроительного завода "МЗОР" на улице Октябрьской, 16 выставят на аукцион, во исполнение постановления Совета министров,
Победителям аукционов ставится условие реализации инвестиционных проектов, предусмотренных градостроительным проектом детального планирования территории в границах улиц Ульяновской – Ленина – ж/д "Минск – Москва" – граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2.
Если аукционы не состоятся, цены, определенные их условиями, могут поэтапно снижаться.
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Капитальные строения минского станкостроительного завода "МЗОР" на улице Октябрьской, 16 выставят на аукцион, во исполнение постановления Совета министров,...
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