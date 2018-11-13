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Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ

14.11.2018 — Разное | Герой працы  
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Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГБелорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ и Грузии. Рейтинг представило аналитическое агентство "ТурСтат".
В первую десятку популярных у туристов сказочных героев входят Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.
Аналитическое агентство также напоминает, что Морозы из государств СНГ встретятся 18 ноября в российском городе Великий Устюг Вологодской области, где зажгут огни на первой новогодней елке в России.-0
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ 13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ и Грузии....
 
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