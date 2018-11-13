Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ и Грузии. Рейтинг представило аналитическое агентство "ТурСтат".

В первую десятку популярных у туристов сказочных героев входят Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Аналитическое агентство также напоминает, что Морозы из государств СНГ встретятся 18 ноября в российском городе Великий Устюг Вологодской области, где зажгут огни на первой новогодней елке в России.-0