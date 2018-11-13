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Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября

14.11.2018 — Разное | Герой працы  
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Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноябряМонтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К монтажу главной елки Беларуси планируется приступить 20 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора государственного предприятия "Минскреклама" Татьяна Калитина.
Высота пушистой красавицы, которая традиционно разместится на Октябрьской площади в Минске, составит около 34 м. Металлический каркас оденут в хвою и украсят шарами. Изюминкой наряда станет иллюминация с использованием пиксельных технологий - вместо световых гирлянд применят гирлянду, на которой каждый пиксель будет управляться.
"Вывозить каркас начнем 20 ноября, на его установку и оформление лапками потребуется 5-6 дней. Затем елку будут украшать специалисты предприятия "Мингорсвет". Ожидается, что до 15 декабря все работы завершатся. Также сейчас готовим элементы декора для создания праздничной атмосферы - флажки, арт-объекты, коробки с подарками и др. На здании педагогического университета разместим панно на новогоднюю тематику", - отметила Татьяна Калитина.
Новогодние деревья в местах проведения массовых мероприятий, у знаковых объектов столицы начали устанавливать в начале ноября. Ели будут украшать территорию возле Мингорисполкома, Национальной библиотеки, Дворца спорта, спортивных комплексов "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Ледового дворца, Ратуши, выставочного центра "БелЭкпо", Минского государственного дворца детей и молодежи и др. Нарядные деревья также устанавливают предприятия и крупные торговые центры.
К праздникам новогодняя символика появится на центральных площадях, улицах города. Новые световые украшения минчане смогут увидеть на площади Якуба Коласа, ул. Кабушкина, Притыцкого, пр. Партизанском и Победителей, в районе Немиги.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября 13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К монтажу главной елки Беларуси планируется приступить 20 ноября, сообщила...
 
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