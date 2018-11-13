Лукашенко назначенным чиновникам: мужики, лучше беднее, но на свободе





Президент Беларуси Александр Лукашенко настоятельно рекомендовал назначенным во вторник чиновникам избегать коррупционных схем, сообщила пресс-служба главы государства.

«Борьба с коррупцией — это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений», — сказал он.

При этом Лукашенко с сожалением отметил, что несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией ежегодно вынужден снимать с должностей госслужащих, уличенных в преступных схемах.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — заявил президент.

Он еще раз подчеркнул, что считает коррупцию недопустимым явлением. По словам главы государства, он никогда не будет защищать тех, кто замешен в каких либо незаконных махинациях.

«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», — подытожил Лукашенко.

Во вторник президент согласовал назначение новых послов Беларуси в России, Индии, Венгрии и Сирии. Кроме того, назначил председателей Пинского горисполкома и нескольких райисполкомов, а также заместителей министров экономики, финансов, энергетики, лесного хозяйства и культуры.