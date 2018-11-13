Смысл жизни: где его найти и что потом делать. Рассказывает психолог

Вопрос о смысле жизни, как и любовь, может нагрянуть нечаянно. В разгар рабочего совещания, во время прогулки с мужем и детьми, на вечеринке с друзьями и где угодно еще вы вдруг очнетесь: а что я здесь делаю и зачем? Это и есть моя жизнь? В чем ее смысл?

Об авторе:

Катерина Зыкова — психолог, экзистенциальный консультант, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности»

Потребность осмысливать свою жизнь, придавать ей весомость — неотъемлемая часть нашей жизни. Человеку крайне важно знать: то, чем он занимается, имеет ценность. Когда я знаю, что моя жизнь имеет смысл, она становится важной, значимой, я принимаю ее. И наоборот: отсутствие смысла может приводить к тоске, апатии, депрессии.

В небольших дозах эта апатия любит проявляться, например, в воскресенье вечером. Вам, наверное, такое знакомо: рабочая неделя пережита, выходные тоже закончились, все дела сделала, будильник завела, завтра снова на работу, и все начнется по новой. В этот момент становится как-то пусто, скучно, одиноко, появляются сомнения в смысле своей деятельности, окружающей действительности.

Виктор Франкл, известный психиатр и создатель логотерапии (логотерапия — вид психотерапии, основанный на поиске и анализе смыслов) назвал такое состояние переживания бессмысленности и опустошенности «экзистенциальным вакуумом» — в течение жизни с ним так или иначе сталкивается любой человек.

Хорошо, не хочу экзистенциальный вакуум, хочу иметь смысл в жизни, но как его найти?

Вопрос о смысле жизни для удобства можно разделить на две части.

Первая: в чем смысл мира, Вселенной?

И вторая: в чем смысл конкретно моей жизни?

Ответ на вопрос о смысле мира человечество искало долго, упорно, продолжает делать это до сих пор, но универсальной формулы так и не появилось. Постмодернистские философы и вовсе объявили, что никакого глобального замысла во Вселенной не существует. Сверхсмысла жизни нет, по крайней мере однозначного, но точно есть уникальный смысл моей собственной жизни — и я сама создаю его и несу за него ответственность.



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Логотерапевты считают, что человек способен обрести смысл через:

ценности деятельности, созидания (например, любимую работу, хобби, благотворительность);

ценности переживания (например, переживание ценностей отношений в любви или дружбе, наслаждение красотой природы, искусством);

ценности страдания (здесь смысл заключается в мужественном принятии ударов судьбы и тяжелейших жизненных обстоятельств, которые нельзя изменить, например, потерю близкого человека. Страдание перестает быть страданием в тот момент, когда удается поменять к нему отношение, обнаружить его смысл).

Можно отталкиваться от этих способов обретения смысла, а можно создавать свои. Только от вас зависит смысл вашей конкретной жизни. Совпадет ли он с общепринятыми нормами, ценностями и шаблонными представлениями о смысле жизни «настоящей женщины» или будет сильно от них отличаться — выбираете только вы. Вы имеете право проживать свою уникальную жизнь тем способом и наполнять ее тем смыслом, который близок именно вам, а не вашим близким и любым другим людям.

Обобщая, можно сказать, что смысл — это то, что важно и ценно для конкретного человека в конкретный отрезок времени.



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Но как понять, что именно для меня ценно? И как справиться с ощущением бессмысленности, которое доставляет неприятные эмоции мне и (возможно) моим близким?

— Состояние бессмысленности и пустоты (здесь речь идет об обыденном «зачем я живу?» любого человека, не связанном с переживанием кризисной ситуации, депрессии и т.д.) не обязательно должно восприниматься как катастрофа. Отсутствие смысла на данный момент может быть естественной паузой, во время которой появляется шанс «обнулиться», пересмотреть свои взгляды, ценности. Пусть конкретного смысла пока нет, но, как и в любой неопределенности, в пустоте существует множество возможностей, из которых он способен вырасти.



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— Обретение своих жизненных ценностей — важный пункт на пути к смыслу. Узнать ценность несложно. Ценность — это все, что для меня хорошо или полезно; это то, возле чего я хочу остаться, что хочу повторить в своей жизни. Например, если какие-то отношения имеют для меня ценность, я хочу их повторить, продолжить, иметь их в будущем. Ценности — это также то, чем я хочу быть затронутой. Например, испытать чувства во время просмотра любимого фильма, распробовать вкусный кофе, впитать текст любимой книги, обнять близкого человека.

— Можете прямо сейчас в уме или на листе бумаги отметить то, что соответствует категории ценности в вашей жизни. Попробуйте вспомнить, в том числе обыденные вещи. Осознанность, внимательность и обращенность к себе делают жизнь чуть более приятной и помогают находить смысл в простом: как сегодня прошел мой день, что мне в нем запомнилось, понравилось?

Вечный поиск

На пути к смыслу важно помнить: обрести его раз и навсегда невозможно. Человек в течение жизни неизбежно меняется, значит, на разных этапах для него будет меняться и понятие смысла. Важен не однажды обретенный смысл, а его поиск, процесс обретения. Именно поиск смысла вносит в жизнь энергию, позволяет открывать новые ценности и интересы. И еще: чем яростнее мы ищем смысл, тем с меньшей вероятностью найдем. Включенность в жизнь, ее проживание здесь и сейчас — самое рабочее средство от бессмысленности. Вы сейчас дочитаете эту статью, может, нальете себе кофе или чай и подойдете к окну посмотреть на осень. Позволить себе просто быть — в этом и есть смысл.