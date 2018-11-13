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14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

14.11.2018 09:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня, 14 ноября, в столичном Доме офицеров простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальное известие о том, что композитора не стало, пришло накануне.

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

Несколько недель назад его госпитализировали с инсультом. Медики боролись за его жизнь до последнего.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. И не только белорусов. «Алеся», «Майский вальс», «Полька беларуская», «Мой родны кут», «Журавли на Полесье летят». Всего в авторской музотеке более 400 песен. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.

Игорь Лученок ушел из жизни на 81-м году. Похоронят артиста на Московском кладбище в Минске.

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 14 ноября, в столичном Доме офицеров простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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