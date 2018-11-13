"Палатки" со всеми удобствами: для туристов придумали купольные домики с ванной и кроватью

Архитекторы Bourgeois / Lechasseur реализовали мечту требовательных к комфорту туристов — отдыхать на природе в палатке, в которой есть свет, душ и мягкая кровать. Как сообщает www.contemporist.com , новый кемпинг в виде трех четырехместных куполов на склоне горы с впечатляющим видом на реку появился недалеко от Квебека. Ночь в одном из них обойдется в 275 долларов.



Фото: Maxime Valsan

Геодезические купола установлены на деревянных платформах. Они только с виду похожи на большие туристические палатки. На самом деле это всесезонное жилье со всеми удобствами.



Фото: Maxime Valsan

Внутри уставшего туриста встретит уютный интерьер с камином на дровах. Пол под куполом бетонный, с подогревом.



Фото: Maxime Valsan

Приготовить ужин или завтрак можно самому — для этого в куполе есть небольшая кухня.



Фото: Maxime Valsan

Двухспальная кровать установлена так, чтобы можно было рассветы и закаты из окна напротив. Ванная комната спрятанная за стенкой.



Фото: Maxime Valsan

Лестница ведет на второй уровень купола, где есть еще одна кровать на легкой деревянной платформе.



Фото: Maxime Valsan

Снаружи — большая открытая терраса со встроенным джакузи.