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"Палатки" со всеми удобствами: для туристов придумали купольные домики с ванной и кроватью
Архитекторы
Геодезические купола установлены на деревянных платформах. Они только с виду похожи на большие туристические палатки. На самом деле это всесезонное жилье со всеми удобствами.
Внутри уставшего туриста встретит уютный интерьер с камином на дровах. Пол под куполом бетонный, с подогревом.
Приготовить ужин или завтрак можно самому — для этого в куполе есть небольшая кухня.
Двухспальная кровать установлена так, чтобы можно было рассветы и закаты из окна напротив. Ванная комната спрятанная за стенкой.
Лестница ведет на второй уровень купола, где есть еще одна кровать на легкой деревянной платформе.
Снаружи — большая открытая терраса со встроенным джакузи.
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Как выглядят четырехместные купольные домики для туристов в горах Канады, в которых есть все для комфортной ночевки на природе в любую погоду.
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