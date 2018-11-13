"Динамо" играет на "Чижовка-Арене". Рассказываем, что там интересного

Все привыкли что «Динамо» — это «Минск-Арена», а «Минск-Арена» — это «Динамо». Но иногда главную площадку страны задействуют и под другие мероприятия. 25 ноября там пройдет «Детское Евровидение». Подготовка развернулась еще неделю назад, поэтому «зубры» на время перебрались на «Чижовка-Арену» — вторую по вместимости в белорусской столице.





Прежде, кроме родного льда, динамовцы проводили официальные поединки также во Дворце спорта и на «Бобруйск-Арене». Сейчас 9-тысячник дебютирует в качестве стадиона КХЛ. Здесь команда Андрея Сидоренко проводит домашнюю серию с уральскими клубами: в понедельник новые стены помогли одолеть «Трактор» (3:1), в среду в гости пожалует «Магнитка», в пятницу — «Автомобилист». Мы решили лучше изучить «Чижовку» и рассказать, чем примечательна эта арена.

Современная инфраструктура

Построили объект в конце 2013-го — к домашнему для сборной Беларуси чемпионату мира-2014. «Чижовка-Арена» — это две ледовые площадки под одной крышей. Малая и большая. «Зубры», разумеется, играют на большой. Официальная вместимость трибун — 8807 зрителей. Комплекс еще достаточно новый, поэтому остается очень комфортным.

Когда его строили, Михаил Захаров, уделявший особое внимание проекту, говорил, что по «начинке» «Чижовка» была бы одной из лучших в КХЛ. Там сразу семь раздевалок, две из которых с прямым выходом на скамейки команд — без тоннелей и коридоров. Эти раздевалки оборудовали по последним хоккейным стандартам — с тренажерным залом, кухней, комнатами отдыха, различными кабинетами. Одну из них на неделю оккупировали динамовцы. Любопытно, что к ней прямо в подтрибунку может подъехать автобус.

Уют и комфорт для зрителей

«Чижовка» весьма компактная и уютная. Даже верхний ярус расположен недалеко от площадки. С любого места открывается отличный вид на лед.

Непосредственно у бортов расположены блитчеры — специальные раздвижные трибуны. Есть уникальная возможность смотреть хоккей с полным погружением. Особенно эффектно игра выглядит в те секунды, когда кто-то проводит рядом с вами силовой прием. На арене установлены плавающие борта — в момент удара они прогибаются. Но вообще это сделано не для эффектности, а для здоровья хоккеистов. Плавающие борта снижают риск получения травмы. Билеты на блитчеры может купить любой желающий. На «Минск-Арене» такой эффект полного погружения дают специальные кресла из кинотеатра рядом со скамейкой штрафников. Однако их всего три, и попасть туда можно только за баллы программы лояльности #ЯиДинамо.





Кроме того, на «Чижовке» есть специальный пандус для просмотра хоккея людьми с ограниченными возможностями. Причем места тоже очень хорошие — с прекрасным обзором по центру площадки. Также предусмотрен лифт для инвалидов-колясочников.

На арене около 30 точек быстрого питания — это даже больше, чем на «Минск-Арене». И расположены они удобнее, поэтому долго стоять в очереди не придется. Самый большой фуд-корт на втором этаже. Есть также ресторан, из окон которого открывается чудесный вид на Чижовское водохранилище.

Удобное транспортное сообщение

Существует миф, что «Чижовка» расположена невесть где и добраться до нее непросто. Однако это глубокое заблуждение. На личном авто доехать до Ташкентской не составит труда. Жителям Серебрянки, Шабанов и собственно Чижовки для этого понадобится пять-десять минут. Путь от центра займет пятнадцать-двадцать. От МКАД — минуты две. Рядом с ареной есть большая парковка — можно оставить автомобиль в шаговой доступности. В отличие от «Минск-Арены», здесь она бесплатная.

Кроме того, прямо к арене едут пять троллейбусов (16, 17, 26, 49, 92), два автобуса (22, 59) и маршрутка (1212). Дорога от станции метро «Автозаводская» на общественном транспорте займет всего 8 минут. 16-й троллейбус едет напрямую от ж/д вокзала. 92-й троллейбус — по второму кольцу от Карастояновой.

Победная атмосфера

За пару дней до КХЛовских матчей на «Чижовка-Арене» прошел «Кубок 4 наций» с участием сборной Беларуси. Федерация совместно с «Динамо-Минск» здорово постарались и преуспели в организации турнира. На финальный поединок с Латвией пришло 7032 зрителя — уникальный показатель для хоккейной сборной, которая прежде не знала такого ажиотажа вокруг своих поединков, особенно товарищеских. Атмосфера помогла команде одержать две яркие виктории и показать хорошую игру в финале. Этот победный антураж со всеми организационными «фишками» перенесся и на матчи «зубров».

Динамовцы перевезли с «Минск-Арены» на «Чижовку» все полюбившиеся болельщикам развлечения. Второй этаж заполнен различными активностями, главная из которых — детская игровая зона. Там всегда шумно и многолюдно. Самые юные зрители готовы весь матч веселиться с аниматором, у которого к концу серьезно садится голос. Разумеется, в чаше арены тоже весело: предматчевые шоу, выступления фигуристок на льду, конкурсы и розыгрыши призов, харизматичный Макс Югов и известные каждому талисманы — Зубрик и Динамомен. В четверг вас ждет шоу барабанщиков, а пятницу — живой сет от крутой могилевской группы Nizkiz.

В общем, если кто-то привык смотреть хоккей на «Минск-Арене» и думает, что на «Чижовке» он хуже, то обязательно приходите на матчи с «Металлургом» (14.11, 19:30) и «Автомобилистом» (16.11, 19:30), чтобы убедиться в обратном.