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Совсем не Haval! Китайская Great Wall показала новый флагманский кроссовер
Уже в эту пятницу в Гуанчжоу откроется один из крупнейших в КНР автосалонов, где многочисленные китайские производители представят очередную армаду своих новинок. Одна из них была рассекречена накануне.
Это купеобразный «паркетник» P8 GT длиной 4,79 м, который будет выпускаться под брендом Wey — дочерней маркой компании Great Wall, выступающей, по замыслу китайских стратегов, в люксовом сегменте. Появилась она в 2016 году и позиционируется выше знакомой нам марки
В салоне — высокий и массивный центральный тоннель между передними креслами, перед водителем — цифровая комбинация приборов, а поверх передней панели вписан отдельно стоящий дисплей мультимедиа-комплекса. Оснащение богатое и включает помимо всего прочего систему автоматической парковки и комплекс превентивной безопасности с адаптивным круиз-контролем и системами экстренного торможения и слежения за разметкой.
Гибридная установка P8 GT — это комбинация двухлитровой турбо-«четверки», 6-ступенчатого «робота», электродвигателя на задней оси и литий-ионной батареи (13 кВтч) с возможностью подзарядки от бытовой сети. Суммарная отдача китайского «гибрида» — 340 лошадиных сил и 524 Нм крутящего момента. Паспортное время набора «сотни» — 6,5 секунды, запас электрохода достигает 50 км, а средний заявленный расход равен 1,6 л на 100 км.
У китайских дилеров P8 GT появится до конца года, но стоимость в компании пока не озвучили.
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Рассекречен "паркетник" P8 GT длиной 4,79 м, который будет выпускаться под брендом Wey - дочерней маркой компании Great Wall.
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