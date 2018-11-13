Совсем не Haval! Китайская Great Wall показала новый флагманский кроссовер

Уже в эту пятницу в Гуанчжоу откроется один из крупнейших в КНР автосалонов, где многочисленные китайские производители представят очередную армаду своих новинок. Одна из них была рассекречена накануне.



Фото: Great Wall

Это купеобразный «паркетник» P8 GT длиной 4,79 м, который будет выпускаться под брендом Wey — дочерней маркой компании Great Wall, выступающей, по замыслу китайских стратегов, в люксовом сегменте. Появилась она в 2016 году и позиционируется выше знакомой нам марки Haval , также придуманной Great Wall. И вот теперь бренд Wey готовится выйти в люди со своей самой дорогой и престижной моделью — P8 GT. Главной особенностью внешности новинки является широченная «пасть» решетки радиатора — пожалуй, самой крупной среди всех моделей брендов из Поднебесной.





В салоне — высокий и массивный центральный тоннель между передними креслами, перед водителем — цифровая комбинация приборов, а поверх передней панели вписан отдельно стоящий дисплей мультимедиа-комплекса. Оснащение богатое и включает помимо всего прочего систему автоматической парковки и комплекс превентивной безопасности с адаптивным круиз-контролем и системами экстренного торможения и слежения за разметкой.





Гибридная установка P8 GT — это комбинация двухлитровой турбо-«четверки», 6-ступенчатого «робота», электродвигателя на задней оси и литий-ионной батареи (13 кВтч) с возможностью подзарядки от бытовой сети. Суммарная отдача китайского «гибрида» — 340 лошадиных сил и 524 Нм крутящего момента. Паспортное время набора «сотни» — 6,5 секунды, запас электрохода достигает 50 км, а средний заявленный расход равен 1,6 л на 100 км.





У китайских дилеров P8 GT появится до конца года, но стоимость в компании пока не озвучили.