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Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

14.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

С 9 декабря между Гродно и Минском ежедневно начнет курсировать самый быстрый поезд на этом направлении. На днях стали известны подробности, в БЖД рассказали, какой поезд будет перевозить пассажиров и во сколько обойдется поездка от конечной до конечной.

Это будет дизель-поезд PESA ДП3. На своем пути состав будет делать всего три коротких остановки в Мостах, Лиде и Молодечно. Время отправления со станции Гродно — в 06.39 (со станции Лида — 8.11), прибытие на станцию Минск-Пассажирский — в 10.42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский — в 15.30, прибытие на станцию Гродно — в 19.38 (на станцию Лида — в 18.06). Таким образом, из Минска до Гродно или наоборот можно будет добраться за четыре часа и несколько минут. Путь из Лиды в Минск или наоборот займет 2 часа 31 минуту. Цена — 9,96 рублей.

Дизель-поезд ДП3 производится польской компанией «PESA Bydgoszcz SA» и впервые начал эксплуатироваться в Беларуси с 2014 года. В ДП3 предусмотрено 145 мест для сидения. Подвижной состав соответствует современным требованиям комфорта и качества. К услугам пассажиров представлены удобные салоны, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Среди преимуществ поезда — установленная в каждом вагоне система кондиционирования воздуха; устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов; пониженный пол (600 мм), позволяющий быстро осуществлять посадку и высадку пассажиров. Двери оборудованы выдвижными ступеньками.

Билеты на новый поезд можно покупать уже сейчас, сообщает S13.ru.

Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

Это будет PESA. В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск-Гродно, который будет останавливаться в Лиде

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 9 декабря между Гродно и Минском ежедневно начнет курсировать самый быстрый поезд на этом направлении. На днях стали известны подробности, в БЖД рассказали, какой...
 
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