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На стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы
В Березовке на стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы. Фигуры выполнены по чертежам, найденным в архиве предприятия.
На заводе выпустили два варианта хрустальных шахмат: один бесцветный, а второй – из цветного хрусталя, сообщает
Вскоре данная продукция поступит в продажу. Приобрести ее можно будет в фирменных магазинах стеклозавода.
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В Березовке на стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы. Фигуры выполнены по чертежам, найденным в архиве предприятия. На заводе выпустили два...
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