



В Березовке на стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы. Фигуры выполнены по чертежам, найденным в архиве предприятия.

На заводе выпустили два варианта хрустальных шахмат: один бесцветный, а второй – из цветного хрусталя, сообщает БелТА .

Вскоре данная продукция поступит в продажу. Приобрести ее можно будет в фирменных магазинах стеклозавода.