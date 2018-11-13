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На стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы

14.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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На стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы

В Березовке на стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы. Фигуры выполнены по чертежам, найденным в архиве предприятия.

На заводе выпустили два варианта хрустальных шахмат: один бесцветный, а второй – из цветного хрусталя, сообщает БелТА.

Вскоре данная продукция поступит в продажу. Приобрести ее можно будет в фирменных магазинах стеклозавода.

 
 
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В Березовке на стеклозаводе «Неман» изготовили хрустальные шахматы. Фигуры выполнены по чертежам, найденным в архиве предприятия. На заводе выпустили два...
 
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