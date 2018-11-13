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В этом году Всемирный день борьбы против диабета проходит под девизом «Семья и диабет»

14.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В этом году Всемирный день борьбы против диабета проходит под девизом «Семья и диабет»

Основная цель акции – широкое информирование людей различного возраста о заболевании и мерах его профилактики, значении роли семьи в раннем выявлении заболевания, об уходе за больными и их поддержке, так как именно поддержка семьи оказывает существенное влияние на лечение диабета и улучшение состояния здоровья пациентов.

Согласно данным Международной Федерации Диабета, в настоящее время количество пациентов с сахарным диабетом составляет 415 миллионов, а к 2040 году их число увеличится до 642 миллионов человек. В нашем районе в настоящее время на диспансерном учете с сахарным диабетом состоит 491 человек, в том числе ребенок в возрасте до 17 лет. 

Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Заболевание характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови. Различают инсулинозависимый сахарный диабет (первого типа) и инсулиннезависимый сахарный диабет (второго типа), на долю которого приходится до 85% всех случаев заболеваний. 
В настоящее время известно, что помимо наследственной предрасположенности, развитию диабета способствуют избыточный вес, сидячий образ жизни, злоупотребление углеводами, в первую очередь легкоусвояемыми: выпечка, сладости, газировка, соки, курение и злоупотребление алкоголем, хроническое недосыпание, длительные стрессы.

Профилактика сахарного диабета – это рациональное питание (исключающее переедание, злоупотребление сладостями и сдобой), сохранение нормального веса тела, своевременное лечение воспалительных заболеваний желчных путей и поджелудочной железы. При наследственной предрасположенности к сахарному диабету необходимо периодическое  медицинское обследование с целью своевременного выявления ранних признаков нарушения обмена веществ и их коррекции. При развившемся сахарном диабете профилактика направлена на предупреждение обострений заболевания и его осложнений. Следует иметь в виду, что присоединение любого другого заболевания, физическое переутомление или нервно психическое напряжение могут ухудшить течение сахарного диабета, привести к его декомпенсации и осложнениям в виде поражения сосудов глаз, нижних конечностей, почек.

Помните, что болезнь  легче предупредить, чем лечить.

 

Алла КАРДАШ, врач-эндокринолог УЗ «Свислочская ЦРБ».

 
 
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Основная цель акции – широкое информирование людей различного возраста о заболевании и мерах его профилактики, значении роли семьи в раннем выявлении...
 
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