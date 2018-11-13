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За сутки в области произошли 2 пожара. Причиной одного из них стала горевшая свеча
14.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
14 ноября в 02.43 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире, расположенной на девятом этаже многоквартирного жилого дома в Лиде. В результате уничтожен телевизор, закопчены стены, потолок и мебель. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (оставлена без присмотра горящая свеча).
14 ноября в 04.04 поступило сообщение о пожаре дощатой хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Лиде. В результате строение уничтожено. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается).
Гродненское ОУМЧС.
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
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