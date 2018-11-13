ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За сутки в области произошли 2 пожара. Причиной одного из них стала горевшая свеча

14.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

За сутки в области произошли 2 пожара. Причиной одного из них стала горевшая свеча

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
14 ноября в 02.43 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире, расположенной на девятом этаже многоквартирного жилого дома в Лиде. В результате уничтожен телевизор, закопчены стены, потолок и мебель. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (оставлена без присмотра горящая свеча).
 
14 ноября в 04.04 поступило сообщение о пожаре дощатой хозяйственной постройки на территории частного домовладения в  Лиде. В результате строение уничтожено. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается).
Гродненское ОУМЧС.
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика