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Туристический потенциал Брестской области представят на выставке в Варшаве

14.11.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Туристический потенциал Брестской области будет представлен на международной специализированной туристической выставке TT Warsaw-2018, которая пройдет в польской столице 22-24 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60604.php

Туристический потенциал Брестской области представят на выставке в Варшаве

В состав делегации региона войдут представители профильного ведомства облисполкома, национального парка "Беловежская пуща", санаториев "Надзея" (Жабинковский район) и "Ружанский" (Пружанский район), гостиницы "Эрмитаж", более десяти турфирм. Свои услуги они представят на специальном стенде.

"Акцент будет сделан на презентацию новых программ посещения безвизовых территорий в 2019 году, мероприятий празднования тысячелетия Бреста и туристической инфраструктуры областного центра. Запланировано множество встреч в формате В2В, которые позволят нам завязать новые контакты с зарубежными партнерами. Также интересны семинары по продвижению турпродуктов", - рассказал Денис Никитюк.

В Брестской области отмечают увеличение туристического спроса, в том числе это связано с введением безвизового режима. Так, с начала года туристско-рекреационную зону "Брест" по безвизу посетили свыше 15 тыс. человек, которые прибыли более чем из 70 стран мира. Наиболее частые гости из Польши, Германии, Чехии, Литвы, Латвии. В среднем туристы останавливаются на четыре дня.

"Динамика роста турпотока положительная. Например, в октябре безвизовые территории посетили более 2 тыс. человек. Это в полтора раза больше, чем в целом за первый квартал. Ожидаем, что значительным импульсом для привлечения туристов будут мероприятия празднования тысячелетия Бреста", - отметил Денис Никитюк. На начало 2019 года намечено подписание договора о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства между Брестской областью и Подляским воеводством Польши. Стороны обсудят возможность создания трансграничного регионального центра по развитию туризма. Планируется, что его представительства разместятся в Бресте и Белостоке.

 
Теги: Брест
 
 
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