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"Дюймовочку" в современной трактовке поставили в Брестском драмтеатре

14.11.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский академический театр драмы сегодня представит зрителям премьеру спектакля "Дюймовочка" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматургической части театра Вера Шелест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60603.php

"Дюймовочку" в современной трактовке поставили в Брестском драмтеатре

Режиссер Денис Федоров поставил известную сказку в современной трактовке. Дюймовочка предстанет перед зрителями в классическом образе. Но некоторых героев творческая группа наделила новыми качествами. Например, персонаж Жука стал блогером, Жаба получилась стихоплетом, Стрекоза переквалифицировалась в фитнес-тренеры. "Решили осовременить эту сказку, потому что с детьми нужно разговаривать на понятном им языке. Искали актуальные ассоциации, проводили аналогии с известными персонажами", - пояснил задумку режиссер.

Воплощать идею в жизнь ему помогали художники Ольга Алексеюк и Федор Колодич, которые трудились над созданием костюмов и декораций. Музыку к спектаклю подобрала композитор Анна Буняк, хореографию артистам поставила балетмейстер Анастасия Чернышевич.

"Эта работа примечательна для репертуара театра. Большинство наших детских спектаклей выездные, у них облегченные декорации. Новая сказка будет ставиться домашней сцене. Это дало возможность изготовить более сложные декорации. Сделаны они в стиле рисованной графики - в виде вырезок из иллюстраций детских книг", - рассказала Вера Шелест.

В ближайшее время труппа Брестского академического театра драмы приступит к репетиции новогоднего спектакля. В праздничные дни маленьким зрителям покажут "Волшебство под Новый год". Над постановкой будет работать режиссерский тандем Александра Козака и Валентины Яновец. Первый показ запланирован на 19 декабря.

 
 
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Брестский академический театр драмы сегодня представит зрителям премьеру спектакля "Дюймовочка" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщила...
 
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