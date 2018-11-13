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Комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц

14.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц

В рамках месячника информирования по вопросам аренды комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц.

О порядке возмещения арендатором коммунальных затрат, а также затрат за поставляемые энергоресурсы, о капитальном ремонте, реконструкции и модернизации арендуемых капстроений, об аренде государственного имущества расскажут в комитете «Гомельоблимущество» (пр-т Ленина, 3, каб. 411).

Прием осуществляется еженедельно по вторникам с 9.30 до 13.00 (20, 27 ноября). Задать интересующие вопросы по указанной тематике можно по телефону 8-0232-70-14-06.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА.

 
 
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В рамках месячника информирования по вопросам аренды комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц. О порядке...
 
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