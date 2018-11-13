Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь»





Акция под таким названием стартовала в начале этой недели, и продлится она до 30 ноября.

На первом этапе акции члены БМООСП средней школы №1 и работники РОЧС проводили разъяснительную работу среди жителей и гостей района по предупреждению пожаров и гибели людей от них, рассказали и об опасности курения в постели, количестве произошедших пожаров и их причинах, раздавая при этом тематические буклеты. Также провели конкурс «Меняем сигарету на конфету».

Предприятия, организации, учреждения здравоохранения и пункты общественного питания посещают спасатели в период второго этапа акции, который завершится 20 ноября. Беседы о проблемах гибели из-за непотушенной сигареты и правилах безопасности они продолжат с 21 по 27 ноября уже с учащимися агроколледжа. А финальные мероприятия пройдут в конце ноября в местах массового пребывания людей.

Работники РОЧС призывают жителей города и района не оставаться равнодушными, принимать участие в акции и не прожигать свою жизнь.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА.