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Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь»

14.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь»

Акция под таким названием стартовала в начале этой недели, и продлится она до 30 ноября.

На первом этапе акции члены БМООСП средней школы №1 и работники РОЧС проводили разъяснительную работу среди жителей и гостей района по предупреждению пожаров и гибели людей от них, рассказали и об опасности курения в постели, количестве произошедших пожаров и их причинах, раздавая при этом тематические буклеты. Также провели конкурс «Меняем сигарету на конфету».
Предприятия, организации, учреждения здравоохранения и пункты общественного питания посещают спасатели в период второго этапа акции, который завершится 20 ноября. Беседы о проблемах гибели из-за непотушенной сигареты и правилах безопасности они продолжат с 21 по 27 ноября уже с учащимися агроколледжа. А финальные мероприятия пройдут в конце ноября в местах массового пребывания людей.

Работники РОЧС призывают жителей города и района не оставаться равнодушными, принимать участие в акции и не прожигать свою жизнь.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА.

 
 
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Акция под таким названием стартовала в начале этой недели, и продлится она до 30 ноября. На первом этапе акции члены БМООСП средней школы №1 и... ...
 
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