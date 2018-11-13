



Отнюдь не тихой была прошедшая неделя для спасателей: в районе произошли три пожара.

Так, 5 ноября в г. Буда-Кошелево горел сарай, а на следующие сутки пожар за-регистрирован в садоводческом товариществе «Особино» Коммунаровского сельсовета: огнем уничтожено дачное домовладение. К счастью, пострадавших нет. В конце недели спасатели вновь спешили на помощь в Рогинь, чтобы погасить воспламенение бани. И если в первом случае рассматриваемая причина пожара – короткое замыкание в электросети из-за аварийного режима работы электрооборудования, то в двух остальных – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.

В связи с произошедшим работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой быть более бдительными и помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности жизней и имущества.

Подготовила Елена БЕЛКО.