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На территории района проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!»

14.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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По 15 ноября на территории района проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!», направленное на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Стоит напомнить, что, согласно Правилам дорожного движения, если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов. Комплексное мероприятие «Пешеход» также проходит в этот период.

Кроме того, в ноябре в районе будут осуществляться и мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по причине технического состояния транспортных средств сельскохозяйственной техники. Сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделяться обозначению сельхозтехники световозвращающими элементами, электрооборудованием, предназначенным для указания поворотов, стоп-сигналов и габаритов, использованию маячков оранжевого цвета во время передвижения по автодорогам, а также контролю за передвижением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств сельхозпредприятий.

 
 
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  По 15 ноября на территории района проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!», направленное на профилактику ДТП, связанных с непредставлением...
 
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