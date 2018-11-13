По 15 ноября на территории района проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!», направленное на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Стоит напомнить, что, согласно Правилам дорожного движения, если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов. Комплексное мероприятие «Пешеход» также проходит в этот период.

Кроме того, в ноябре в районе будут осуществляться и мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по причине технического состояния транспортных средств сельскохозяйственной техники. Сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделяться обозначению сельхозтехники световозвращающими элементами, электрооборудованием, предназначенным для указания поворотов, стоп-сигналов и габаритов, использованию маячков оранжевого цвета во время передвижения по автодорогам, а также контролю за передвижением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств сельхозпредприятий.