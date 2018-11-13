Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»

Часто люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели, несут угрозу не только себе, но и родным, близким, соседям, знакомым.

12 ноября в рамках 1-го этапа республиканской профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» в центре Сморгони члены районного отделения БМООСП и работники МЧС на остановках общественного транспорта, в городском автобусе №5 провели профилактические беседы с населением с вручением буклетов по безопасности.

Главная цель мероприятия - информирование населения об основных причинах возникновения пожаров, профилактики их возникновения, предупреждения пожаров и гибели людей от них именно по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

То, что необходимо быть внимательными в вопросах собственной безопасности говорит и печальная статистика по району, т.к. по этой причине 23 июля текущего года произошел пожар деревне Варакумщина Сольского сельсовета, где погиб 50-летний мужчина.

Курильщикам напоминали, что пепел и непогашенные сигареты нельзя бросать на пол и на горючие вещи. Выбрасывать окурки необходимо в пепельницу либо складывать в жестяную банку, наполненную водой. Хранить спички, зажигалки, сигареты в недоступных для детей местах.

А тем, кто проживает с курильщиком необходимо убедить его курить на улице, не позволять курить в присутствии детей, а также установить во всех жилых комнатах в доме автономный пожарный извещатель.



































































