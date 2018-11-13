ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»

14.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Часто люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели, несут угрозу не только себе, но и родным, близким, соседям, знакомым.
12 ноября в рамках 1-го этапа республиканской профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» в центре Сморгони члены районного отделения БМООСП и работники МЧС на остановках общественного транспорта, в городском автобусе №5 провели профилактические беседы с населением с вручением буклетов по безопасности.

Главная цель мероприятия - информирование населения об основных причинах возникновения пожаров, профилактики их возникновения, предупреждения пожаров и гибели людей от них именно по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

То, что необходимо быть внимательными в вопросах собственной безопасности говорит и печальная статистика по району, т.к. по этой причине 23 июля текущего года произошел пожар деревне Варакумщина Сольского сельсовета, где погиб 50-летний мужчина.

Курильщикам напоминали, что пепел и непогашенные сигареты нельзя бросать на пол и на горючие вещи. Выбрасывать окурки необходимо в пепельницу либо складывать в жестяную банку, наполненную водой. Хранить спички, зажигалки, сигареты в недоступных для детей местах.

А тем, кто проживает с курильщиком необходимо убедить его курить на улице, не позволять курить в присутствии детей, а также установить во всех жилых комнатах в доме автономный пожарный извещатель.

 

Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»

Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


Сморгонь. Стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»


 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели, несут угрозу не только себе, но и родным, близким, соседям, знакомым. 12 ноября в рамках 1-го этапа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мир переходит на новую систему единиц измерений. А мы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика