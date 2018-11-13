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В областном конкурсе «Я познаю мир» исследовательская работа «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися Сморгонской средней школы №2, отмечена Дипломом первой степени

14.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это сложный, комплексный процесс. Организация исследовательской деятельности в Средней школе №2 г.Сморгони осуществляется через деятельность школьного научного общества. Активными участниками которого являются и младшие школьники. Их врождённая любознательность, эмоциональная восприимчивость и целостное мировосприятие позволяют организовать собственный творческий исследовательский поиск.

На формирование исследовательской компетенции и создание творческого продукта направлен факультативный курс «Юные исследователи или ступеньки на пути к открытию», который с успехом осваивают младшие школьники. Это факультативное занятие направлено на развитие у учащихся навыка  исследовательского поведения: ребята учатся видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, доказывать и защищать свои идеи. Знания, полученные на этом факультативном занятии, дают возможность младшим школьникам проводить самостоятельные исследования.

Тематика исследований разнообразна. Выбор темы происходит в сотрудничестве. Ребята начинают работать над темой в группе или индивидуально. При выборе темы необходимо организовать процесс так, чтобы тема исследования была интересна ребятам, выполнима и решение её должно принести реальную пользу участникам исследования, в теме должен быть элемент неожиданности, необычности, что поможет нестандартно смотреть на традиционные, привычные предметы и явления.

В первом классе объектом исследования стала шариковая ручка и симметричные предметы, во втором классе ребята исследовали бумагу.

В ходе выполнения исследовательской работы младшие школьники систематизировали и анализировали информацию, полученную из разнообразных источников, обобщали факты, явления, делали выводы, используя сравнительную оценку изучаемых фактов, явлений, событий.

На всех этапах работы нужно ясно осознавать, что основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребёнком новых знаний, умений и навыков. В данном случае он делится, по крайней мере, на два: первый – можно считать то, что создал ребёнок своей головой и руками - макет, проект, отчёт. Второй, самый важный: бесценный опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и умения, отличающие истинного творца от простого исполнителя. Оба эти результата хорошо видны во время защиты младшими школьниками собственных исследовательских работ. Защита – венец исследования и один из главных этапов обучения начинающего исследователя. О выполненной работе ребята не просто рассказывают, её, как и всякое настоящее исследование, защищают публично, с привлечением авторов других проектов, зрителей. В ходе защиты ребята учатся излагать добытую информацию, сталкиваться с другими взглядами на проблему, учатся доказывать свою точку зрения.

Результатом работы над исследованиями являются успешные выступления на школьной конференции, позже – победы в районной конференции проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов и педагогических работников учреждений общего среднего образования «Юный исследователь». 

В областном конкурсе «Я познаю мир» исследовательская работа «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися Сморгонской средней школы №2, отмечена Дипломом первой степени

А в этом учебном году в областном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Я познаю мир» исследовательская работа по ресурсосбережению «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися II, IV классов под руководством учителя начальных классов Ольги Леонидовны Забрамской, отмечена Дипломом первой степени.

В областном конкурсе «Я познаю мир» исследовательская работа «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися Сморгонской средней школы №2, отмечена Дипломом первой степени

Этот успех - общий! Это ведь здорово, когда юный исследователь чувствует себя способным, самостоятельным и в мыслях, и в действиях.

Е.В. АНУФРИЕВА, заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Сморгони».

 
 
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Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это сложный, комплексный процесс. Организация исследовательской деятельности в Средней школе №2...
 
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