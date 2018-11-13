В областном конкурсе «Я познаю мир» исследовательская работа «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися Сморгонской средней школы №2, отмечена Дипломом первой степени

Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это сложный, комплексный процесс. Организация исследовательской деятельности в Средней школе №2 г.Сморгони осуществляется через деятельность школьного научного общества. Активными участниками которого являются и младшие школьники. Их врождённая любознательность, эмоциональная восприимчивость и целостное мировосприятие позволяют организовать собственный творческий исследовательский поиск.

На формирование исследовательской компетенции и создание творческого продукта направлен факультативный курс «Юные исследователи или ступеньки на пути к открытию», который с успехом осваивают младшие школьники. Это факультативное занятие направлено на развитие у учащихся навыка исследовательского поведения: ребята учатся видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, доказывать и защищать свои идеи. Знания, полученные на этом факультативном занятии, дают возможность младшим школьникам проводить самостоятельные исследования.

Тематика исследований разнообразна. Выбор темы происходит в сотрудничестве. Ребята начинают работать над темой в группе или индивидуально. При выборе темы необходимо организовать процесс так, чтобы тема исследования была интересна ребятам, выполнима и решение её должно принести реальную пользу участникам исследования, в теме должен быть элемент неожиданности, необычности, что поможет нестандартно смотреть на традиционные, привычные предметы и явления.

В первом классе объектом исследования стала шариковая ручка и симметричные предметы, во втором классе ребята исследовали бумагу.

В ходе выполнения исследовательской работы младшие школьники систематизировали и анализировали информацию, полученную из разнообразных источников, обобщали факты, явления, делали выводы, используя сравнительную оценку изучаемых фактов, явлений, событий.

На всех этапах работы нужно ясно осознавать, что основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребёнком новых знаний, умений и навыков. В данном случае он делится, по крайней мере, на два: первый – можно считать то, что создал ребёнок своей головой и руками - макет, проект, отчёт. Второй, самый важный: бесценный опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и умения, отличающие истинного творца от простого исполнителя. Оба эти результата хорошо видны во время защиты младшими школьниками собственных исследовательских работ. Защита – венец исследования и один из главных этапов обучения начинающего исследователя. О выполненной работе ребята не просто рассказывают, её, как и всякое настоящее исследование, защищают публично, с привлечением авторов других проектов, зрителей. В ходе защиты ребята учатся излагать добытую информацию, сталкиваться с другими взглядами на проблему, учатся доказывать свою точку зрения.

Результатом работы над исследованиями являются успешные выступления на школьной конференции, позже – победы в районной конференции проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов и педагогических работников учреждений общего среднего образования «Юный исследователь».







А в этом учебном году в областном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Я познаю мир» исследовательская работа по ресурсосбережению «Новая жизнь бумажного листа», подготовленная учащимися II, IV классов под руководством учителя начальных классов Ольги Леонидовны Забрамской, отмечена Дипломом первой степени.





Этот успех - общий! Это ведь здорово, когда юный исследователь чувствует себя способным, самостоятельным и в мыслях, и в действиях.

Е.В. АНУФРИЕВА, заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Сморгони».