На 40% мощнее: Samsung представила процессор для новых Galaxy S10

Компания Samsung официально представила свой топовый мобильный процессор — Exynos 9820. Скорее всего, он будет использоваться в следующих флагманских смартфонах производителя — Galaxy S10. Об этом пишет Gizmochina.



Изображение: Samsung

Exynos 9820 производится по 8-нм техпроцессу. По словам компании, новый чип потребляет на 10% меньше энергии в сравнении с процессорами, построенными по 10-нм техпроцессу. Exynos 9820 включает трехкластерную архитектуру с ядрами четвертого поколения.

В Samsung утверждают, что с сравнении с предшествующим Exynos 9810 многоядерная производительность Exynos 9820 возросла примерно на 15%, одноядерная — на 20%, общая производительность — на 40%. За графику отвечает Mali-G76 MP12. Он также на 40% мощнее графической подсистемы прошлогоднего Exynos 9810, и при этом на 35% энергоэффективнее.

Кроме того, Exynos 9820 оснащается дополнительным NPU-модулем нейронной обработки, который ускорит выполнение ИИ-процессов в семь раз. Процессор позволит устройствам, в которых будет устанавливаться, работать с экранами разрешением в 4K.

В наличии также возможность кодировать и декодировать 8K-видео с частотой в 30 fps — это может означать, что смартфоны с Exynos 9820 смогут снимать видео в 8K-разрешении. Кроме того, такие смартфоны будут поддерживать сразу до пяти камер. А еще Exynos 9820 может похвастаться встроенным модемом с максимальной скоростью загрузки в 2 гигабита в секунду.