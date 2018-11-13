Министерство образования хочет усилить контроль за теми студентами, кто уклоняется от работы по распределению. А таких, по мнению властей, достаточно много. Но почему молодые специалисты отказываются ехать на работу туда, куда их направляет вуз? TUT.BY спросил об этом студентов. Также молодые люди рассказали нам о том, какие условия, по их мнению, должны быть на их первой работе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "В деревню никто не хочет ехать". Студенты рассказали о том, каким должно быть распределение Студенты рассказывают о том, каким должно быть распределение, чтобы от него не "косили"