Минский «Лiстапад» закончился, а хорошее кино в прокате — нет. Если вы не успели посмотреть что-то на фестивале, не вешайте нос: самые громкие премьеры уже начинают выходить в прокате. Какие именно — рассказывает AFISHA.TUT.BY.

«Холодная война»

Когда: с 15 ноября. Где: «Пионер», Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen Galileo. Режиссер: Павел Павликовский.

О чем кино: история любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и темперамента, которые смертельно несовместимы и всё же обречены быть вместе. События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже — невозможные чувства в невозможные времена.

Так идти или нет: да, если вы любите черно-белые мелодрамы о невозможной любви с сильными актерскими работами и отличным саундтреком.

«Магазинные воришки»

Когда: уже и до 21 ноября. Где: «Пионер», «Центральный», Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema. Режиссер: Хирокадзу Корэ-эда.

О чем кино: в центре сюжета большая семья бедного японского рабочего, которая живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой на первый взгляд обычной семье не хватает денег, но зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн.

Так идти или нет: да. «Золотая пальмовая ветвь» 2018-го как-никак.

«Лоро»

Когда: уже и до 21 ноября. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Дом кино». Режиссер: Паоло Соррентино.

О чем кино: на закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии — его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Так идти или нет: да, если любите Соррентино, нет — если из байопиков выбираете спортивные драмы про боксеров.

«Догмэн»

Когда: с 15 ноября. Где: Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema. Режиссер: Маттео Гарроне.

О чем кино: Марчелло — маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак «Догмэн» и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.

Так идти или нет: да, если любите собак, фильмы про мафию и не боитесь страшных сказок.

«Подбросы»

Когда: с 22 ноября. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Центральный». Режиссер: Иван И. Твердовский.

О чем кино: брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».

Так идти или нет: да, если вам интересно, что происходит в современном российском кино за пределами «Елок» и фильмов Андреасяна.

«Сердце мира»

Когда: уже в кино. Где: «Центральный». Режиссер: Наталья Мещанинова.

О чем кино: Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Так идти или нет: да. Без оговорок — мы смело называем фильм Мещаниновой лучшим фильмом года и если вам понравилась «Аритмия», непонятно, как у вас в кармане еще нет билета.

«Человек, который удивил всех»

Когда: 13 и 14 ноября. Где: «Центральный». Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов.

О чем кино: сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

Так идти или нет: возможно, если вы еще не устали от беспросветности российской глубинки. Впрочем, если у вас внутрениие лимиты — не больше одного российского фильма в месяц, сходите на «Сердце мира».

«Три лица»

Когда: с 22 по 28 ноября. Где: пока неизвестно. Режиссер: Джафар Панахи.

О чем кино: популярная актриса Бехназ Джафари оказывается в замешательстве, получив на свой телефон мобильное видеопослание. В нем отчаявшаяся девушка из сельской провинции, которой родственники запрещают быть актрисой, решается на крайнюю меру — самоубийство. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи отправляется на северо-запад страны, в поселок, где проживала несчастная. Пытаясь раскрыть тайну видео, они встречаются с колоритными жителями деревни, чей жизненный уклад определяют традиции предков.

Так идти или нет: да, Панахи снова сделал невозможное: при полном запрете на профессиональную деятельность снял (отличный!) фильм.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

Когда: с 29 ноября по 5 декабря. Где: пока неизвестно. Режиссер: Том Эдмундс.

О чем кино: после очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли — неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» — организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт — единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется.

Так идти или нет: да, если вы любите черный британский юмор.

«Дом, который построил Джек»

Когда: с 6 по 19 декабря. Где: velcon cinema. Режиссер: Ларс фон Триер.

О чем кино: история серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

Так идти или нет: да, если вы любите позднего фон Триера, понимаете метафоры и не станете выбегать из зала на сцене убийства детей.