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УПЦ (МП) прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом - постановление Собора епископов

14.11.2018 09:38 — Разное | Интерфакс  
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Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) расценивает решение Священного синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу как не имеющее канонической силы и заявляет о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

"Собор епископов Украинской православной церкви считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы. (...) Приняв антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), принятом на заседании во вторник.

"Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской православной церкви", - изложил свою позицию Собор.

В то же время Собор епископов призывает Константинопольский патриархат к диалогу с УПЦ(МП) "с братским участием всех Поместных православных церквей с целью соборного решения этой проблемы".

В документе подчеркивается, что процесс предоставления томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". Поэтому Собор епископов считает невозможным при таких условиях вовлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ (МП) в эти процессы.

Епископат также выступает против каких-либо попыток изменить название Украинской православной церкви и "других проявлений дискриминации верующих" УПЦ (МП) на законодательном уровне.

"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская православная церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренными "Основами социальной концепции Украинской православной церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", - подчеркивается в постановлении.

В журнале №37 заседания Синода от 13 ноября отмечается, что клирики УПЦ (МП) должны прекратить евхаристическое общение с священнослужителями Константинопольского патриархата, а миряне - участие в таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского патриархата.

 
 
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Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) расценивает решение Священного синода Константинопольского патриархата по украинскому...
 
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