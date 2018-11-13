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Канада планирует поставлять в ЕАЭС конину и мелкий рогатый скот
Канада планирует поставлять в страны ЕАЭС конину и мелкий рогатый скот, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи с представителями посольства Канады в Москве.
Ветеринарные сертификаты на эту продукцию в настоящее время находятся на согласовании во всех странах-участницах ЕАЭС.
Россельхознадзор также сообщил о заинтересованности РФ в импорте из Канады молозива крупного рогатого скота, использующегося при вскармливании телят. На прошлой неделе образец ветеринарного сертификата на эту продукцию был направлен для согласования в адрес Канадского агентства по контролю безопасности пищевых продуктов.
Канадская сторона отметила, что окажет содействие скорейшему решению этого вопроса.
В настоящее время на поставки мяса из Канады в РФ действует продовольственное эмбарго. Но оно не распространяется на конину и живых животных, за исключением свиней.
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Канада планирует поставлять в страны ЕАЭС конину и мелкий рогатый скот, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи с представителями посольства Канады в...
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