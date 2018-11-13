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Прием посла Азербайджана президентом Беларуси указывает на уровень отношений между Баку и Минском – МИД

14.11.2018 09:14 — Разное | Интерфакс  
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Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым является показателем уровня двусторонних отношений между двумя странами, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

"Прием посла Азербайджана в Беларуси президентом А.Лукашенко относится к редким случаям, составляющим исключение из дипломатического протокола. Это является проявлением высокого уровня развития отношений и взаимного уважения между Азербайджаном и Беларусью",- заявил Л.Абдуллаева.

Она отметила, что ожидаемый визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений и послужит ещё большему укреплению дружбы между Баку и Минском.

"Что же касается заявления пресс-секретаря МИД Армении, то высказывание подобных суждений в адрес главы государства противоречит правилам дипломатического этикета и протокола", - сказала она.

Л.Абдуллаева добавила, что "в рамках ОДКБ союзнические государства должны с осторожностью подходить к использованию такого рода выражений".

Руководитель пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян, назвала "некорректным шагом" обсуждение А.Лукашенко вопросов ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Минске.

В частности, А.Лукашенко, в ходе встречи с Л.Гандиловым, отметил, что назначение нового руководителя ОДКБ от Беларуси "не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл".

"Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге",- отметил А.Лукашенко.

Он отметил, что согласно ротации руководителя ОДКБ, следующая страна по алфавиту Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", - заявил белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым является показателем уровня двусторонних отношений между...
 
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