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«На пробежке некоторых пацанов на километр хватало – и все». Воспитанник Хизри Аджиева рассказал о службе в армии

14.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Кто спортом занимается, тому в армии легче. В этом уверен Александр Конышко, выпускник Горецкой ДЮСШ, воспитанник известного тренера по вольной борьбе  Хизри Аджиева. Закончив земфак БГСХА, Саша сейчас проходит службу в Мозырском пограничном отряде и добрым словом вспоминает уроки Хизри Магомедовича, который с детства привил парню любовь к физкультуре. Во время отпуска Конышко вместе с тренером заглянул и в редакцию нашей газеты.

«На пробежке некоторых пацанов на километр хватало – и все». Воспитанник Хизри Аджиева рассказал о службе в армии

«Во время учебки на утренней пробежке некоторых пацанов на километр хватало — и все. Тяжело им очень было, без подготовки, — рассказывает Александр о плюсах увлечения спортом на гражданке. — А у меня никаких проблем не возникло. И потом марш-бросок с полной выкладкой тоже налегке выполнял»

 

Парень еще в четвертом классе пришел в спортивную секцию к Хизри Магомедовичу — так и остался. «Он всю мою жизнь меня тренирует», — улыбается Саша и добавляет, что тренеров, подобных Аджиеву, в Горках явно не хватает. Тот бережет и по-отечески заботится о своих юных учениках, принимая активное участие в их дальнейшей жизни. Например, к Александру он хотел приехать даже на присягу, но оказался слишком занятым на работе.

«Школьником Саша ездил практически на все соревнования, постоянно занимал призовые места», — вспоминает Хизри Магомедович спортивную биографию сегодняшнего пограничника с разрядом КМС.

В разговорах с тренером Саша до сих пор с благодарнос­тью отзывается о его советах и признает пользу наставлений Аджиева. «С нами в армии был один парень. Когда он пришел, то весил 107 кг, — рассказывает Саша. — За полтора месяца сбросил 22 кг. Важно работать над собой и терпеть».

Армия делает человека выносливее, считает Людмила Николаевна, мама нашего героя. «У Саши эта выносливость была, но я все равно волнуюсь, — делится она мыслями о службе сына. — Сдачи он дать может, но первым драку никогда не начнет». На борьбу Саша захотел пойти сам, мама лишь поддержала его решение. Она уверена: нужно уметь прислушиваться к желаниям своих детей и не мешать им.

Еще в самом начале занятий борьбой тренировки Саши совпали с его занятиями в компьютерном кружке. Там на него тоже делали ставку и попросили маму убедить сына совершить правильный выбор. Но Людмила Николаевна отказалась.

«Это ведь его собственная жизнь, важно предоставить ему возможность выбрать свой путь самому. Нельзя тащить куда-то ребенка силком»

 

В домашнем архиве Конышко есть внушительная папка. В ней хранятся Сашины дипломы. Сколько их, он и сам не помнит: «Лучше у тренера спросить, он лучше помнит мои успехи, чем я сам». Но точную цифру «25» знает мама, которая часто перелистывает летопись достижений сына: «Я всегда радовалась и гордилась его успехами. Уверена, он ничего дурного для себя не выберет».

Через полгода Александр увольняется в запас. Среди планов на будущее — работа в Департаменте охраны, если все получится. Дружить со спортом собирается и дальше. «Он его не бросит — это точно. И в футбол любит играть, и плавает. Всегда говорю ребятам: неважно, каким видом вы решили заняться. Делайте то, что вам по душе», — подводит итог Хизри Аджиев. И дополняет: «Я просто хочу, чтобы нация была здоровая!»

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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Кто спортом занимается, тому в армии легче. В этом уверен Александр Конышко, выпускник Горецкой ДЮСШ, воспитанник известного тренера по вольной борьбе  Хизри...
 
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