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В ветеранской организации ОВД Жлобинского райисполкома переизбран председатель
14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома прошло отчётно-выборное собрание ветеранской организации. Участники отметили активную работу прежнего состава совета ветеранов.
Полковник милиции Геннадий Мельник за активное участие в общественной жизни и деятельности первичной организации объявил благодарность Леониду Чайдакову, Александру Холупову, Леониду Галенко, Александру Афанасенко, Николаю Казакову, Александру Скриганову, Николаю Пусеву, Юрию Баранову.
На снимке: полковник милиции Геннадий Мельник благодарит Леонида Галенко.
Л.Н.Чайдакову была вручена юбилейная медаль «100 год міліцыі Беларусі», а Ю.В.Баранову – нагрудный знак «За прафесійныя поспехі».
Председателем совета ветеранов на новый срок избран Виктор Боленков.
Николай СЕМЕНЕЦ.
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В отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома прошло отчётно-выборное собрание ветеранской организации. Участники отметили активную работу...
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