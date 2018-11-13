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В ветеранской организации ОВД Жлобинского райисполкома переизбран председатель

14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В ветеранской организации ОВД Жлобинского райисполкома переизбран председатель

В отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома прошло отчётно-выборное собрание ветеранской организации. Участники отметили активную работу прежнего состава совета ветеранов.

Полковник милиции Геннадий Мельник за активное участие в общественной жизни и деятельности первичной организации объявил благодарность Леониду Чайдакову, Александру Холупову, Леониду Галенко, Александру Афанасенко, Николаю Казакову, Александру Скриганову, Николаю Пусеву, Юрию Баранову.


На снимке: полковник милиции Геннадий Мельник благодарит Леонида Галенко.

Л.Н.Чайдакову была вручена юбилейная медаль «100 год міліцыі Беларусі», а Ю.В.Баранову – нагрудный знак «За прафесійныя поспехі».

Председателем совета ветеранов на новый срок избран Виктор Боленков.

Николай СЕМЕНЕЦ.

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В отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома прошло отчётно-выборное собрание ветеранской организации. Участники отметили активную работу...
 
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