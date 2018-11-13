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Вчера в хозяйствах Быховского района прошел день животновода

14.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Вчера в хозяйствах района прошел очередной день животновода. Группы райисполкома посетили молочно-товарные фермы и комплексы. Специалисты под руководством председателя районного Совета депутатов Вячеслава Сидоренко отправились в ОАО «Володарский».

Вчера в хозяйствах Быховского района прошел день животновода


Вчера в хозяйствах Быховского района прошел день животновода

 


Вчера в хозяйствах Быховского района прошел день животновода

Подвести итоги работы за прошлый месяц и довести задания на ноябрь – таковы главные цели посещения.

На товарной ферме «Лагодово» 94 головы КРС, телок 2017 года – 235, 2016 – 309. Всего здесь содержится 638 голов. По плану в ноябре должны дать валового привеса 1 тонну 107 кг, то есть среднесуточного 450 граммов.

Санитарное состояние в двух сараях, где содержится телочное поголовье, неудовлетворительное. В одном из них телки 2017 года средней и тощей упитанности. Хотя после летнего периода в стойла должны были вернуться откормленными. Кто контролировал летний выпас? Вопрос.

Как лагодовцы сработали за прошлый месяц, сказать трудно. Все потому, что после летней выпаски скот не перевешивался.

На молочно-товарной ферме в деревне Ямное задание на октябрь в 25 тонн выполнили на 86 процентов. Реализовано молока 20 тонн 570 кг, а это 96 процентов. Ценный продукт жирностью 3,6 процента пошел первым сортом. Приплода не получили. Среднесуточный привес в октябре составил 198 граммов. Задание на ноябрь по молоку – 24 тонны 390 кг. Животноводам довели 2 тонны, значит, среднесуточный привес должен составить 300 граммов.

– Корма у вас есть, так почему нет привесов? – спрашивает Вячеслав Сидоренко.

Свои «минусы» работники МТФ объясняют состоянием здоровья животных. Дело в том, что сюда выбраковывается скот с двух МТК. Выходит, большая часть стада – не кондиция. Вот и получается, что работают с браком, а потому и надои низкие.

Состояние телят главный ветврач района Александр Болтунов по пятибалльной шкале оценил на три с плюсом. Из положительного – нет падежа в текущем месяце, сараи побелены, сенаж есть, силос скоро созреет.

Обратили внимание животноводов и на правильный забор травянистых кормов из открытых траншей и буртов. «Не нужно слишком много открывать траншею или бурт, – заметил Александр Болтунов, – а после последнего забора кормов необходимо прикрывать пленкой. Меры предосторожности позволят не допустить попадания лишней влаги, что убережет корма от грибка. От этого ведь напрямую зависит здоровье коров и будущего потомства».

На молочно-товарной ферме в поселке Володарск произвели молока 73 тонны 590 кг, удой на одну корову составил 208 кг. Задание на октябрь в 80 тонн выполнили на 92 процента. Реализовали молока 65 тонн 810 кг. Приплода телят получили 18 голов, валового привеса — 1 тонну 143 кг, а среднесуточный привес составлял 245 граммов. Задание на ноябрь по привесам — 18 тонн, в сутки по 600 граммов. По молоку — 78 тонн 610 кг.

Животноводам поставили задачу добиться молока высшим сортом. Предпосылки для этого есть.

На молочно-товарном комплексе агрогородка Неряж в прошлом месяце среднесуточный привес составлял 366 граммов, валового привеса получили 19 тонн 222 кг. Молока произвели 156 тонн 68 кг, а реализовали 135 тонн 900 кг, причем все первым сортом. Удой на одну корову – 226 кг. Задание на октябрь в 156 тонн выполнили на 91 процент. Приплода получили 64 теленка, однако и в минус пошло 6 голов. На ноябрь доводится 168 тонн по молоку, по крс 18 тонн, а среднесуточный привес должен достигнуть 600 граммов.

Здесь необходимо усилить работу по осеменению коров и телок, чтобы в последующем выйти на технологический приплод.

Кстати, для улучшения сохранности телят на МТК агр. Неряж ведется строительство профилактория, который сможет вместить 100 голов.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Вчера в хозяйствах района прошел очередной день животновода. Группы райисполкома посетили молочно-товарные фермы и комплексы. Специалисты под руководством...
 
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