Барколабовские квнщики вышли в финал Могилевской МежГалактической Лиги КВН

Их не ослепляет блеск софитов, хотя стоять на огромной сцене им уже не в первой. Взрывать аплодисментами залы, заставлять зрителя не просто улыбаться, а хохотать. Все это они уже умеют на «отлично».









































«Нигород». Ошибки в названии этой команды нет. Это бренд. Молодежный, креативный, КВНовский.

В минувшее воскресенье во Дворце культуры области прошла знаковая игра — полуфинал Могилевской МежГалактической Лиги КВН. География городов, представленных участниками, различна — Могилев, Брест, Минск. Среди шести команд — «Нигород» из Барколабово. Обычные ребята, школьники. Зато какие яркие, узнаваемые!

«Загоняли шутки» так, чтобы «не вхолостую» — у представителей клуба веселых и находчивых своя терминология. И «нигородцы» знают в этом толк.

Тренер команды барколабовских ребят Надежда Бочкарева называет КВН искусством. Это с нее все началось. У сельского учителя много ипостасей: она и идейный вдохновитель, и сценарист, и режиссер.

Валера Елин — модник в кислотных одеждах, в карманах которых… блокнот и ручка. Кто знает — в какой момент «накроет» озарение? Новые шутки порой рождаются спонтанно.

Сколько разбитых девичьих сердец в зале на счету у «брутала» Романа Мостыко? Он не считает. Зато шутки удачные коллекционирует. КВНщик до мозга костей, одним словом!

Елена Иванова, она же Аленка. Красотка без намека на вульгарность, этакая девочка без недостатков. Впрочем, одна слабость у девушки есть — чрезмерная любовь ко всему стильному. Что ж, на сцене симпатюлю-модницу встречают на «ура»!

Никита Турин — лицо команды. Этакий деревенский житель. Даже говор у него исключительный — «диалектный», «барколабовский».

Работа звукорежиссера «закулисная». Однако от нее на половину зависит успешность выступления команды. За пультом — Ангелина Максименко.

А еще есть Павел Уснич, на сцене он Павел Андреич. На игру он не приехал, зато прислал видеосообщение из Сочи. Его зрители и посмотрели на большом экране сцены.

«Фристайл», «Триатлон», «Знакомый сюжет». Эти этапы игры с честьюи достоинством, юмором и смехом прошел барколабовский «Нигород». Итог — выход в финал Могилевской МежГалактической Лиги КВН. И это огромная победа!

…Признание зрителей, поддержка болельщиков. Все это у «Нигорода» уже есть. На игру ехали полным автобусом: переживающих за земляков было много.

«Нигород», вы лучшие!» — летело из зала Дворца культуры области. Любители поскандировать за Барколабово приятно удивляли новыми, еще незнакомыми лицами. Успели наши ребята уже и фанатами обзавестись. Значит, правильным курсом идет «Нигород»!

Новых побед и хороших шуток вам, КВНщики!

Алеся МУХАЧЕВА.