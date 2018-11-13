Секс будущего: умные мастурбаторы, роботы-любовники и виртуальное порно



Роботы-любовники будут умными, послушными и неутомимыми. Останется ли небходимость в людях? Фото: GETTY IMAGES

Гаджеты для взрослых - в массы?





Современные секс-девайсы напоминают футуристичные приборы и не похожи на анатомические объекты. Фото: MYSTERYVIBE

Новые ощущения





Костюм Teslasuit стимулирует нервные окончания по всему телу. Фото: TESLASUIT

Соцсети объединяют





Британский предприниматель Стефани Элис верит в то, что секс-гаджеты будут становиться умнее

Машины страсти





Будем ли мы контролировать сексуальных андроидов, или они нас? Фото: EPA